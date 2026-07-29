Son Mühür- Ülkeyi saran YENİ Parti rüzgarı gündemden düşmüyor. Partinin kuruluşundan itibaren CHP'den istifalar artıp YENİ Parti'ye katılım sağlayan belediyelerin sayısı bir hayli fazla durumdayken yeni bir istifa bu kez Ankara'dan geldi. Ankara’da bu sessizliği Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin bozdu.

Mamak uzun bir süre sonra CHP yönetimine geçmişken Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin'in istifası ile tekrar CHP yönetimi değişti. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP’den istifa ettiğini duyurdu. Veli Gündüz Şahin, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“CHP, benim için İlçe Başkanlığı yaptığım günlerden bu yana emeğimi, zamanımı ve gönlümü verdiğim çok kıymetli bir yuva oldu. Yıllar boyunca örgütümüzle, yol arkadaşlarımızla ve siz değerli hemşehrilerimizle omuz omuza verdik. Bu büyük mücadelenin ve inancın sonucunda, tam 25 yıl sonra Mamak Belediyesi’ni tekrar partimize kazandırmanın gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşadık. Bugüne kadar dökülen her alın teri, Mamak için kurduğumuz her hayal bizim için en büyük gurur vesilesidir. Ancak gelinen noktada; hizmet anlayışımız, ilçemize sunacağımız projeler ve önümüzdeki döneme dair çalışma yöntemlerimiz konusunda bir vizyon farklılığı ortaya çıkmıştır. Mamak’a hak ettiği hizmetleri kesintisiz sunabilmek, sizlerin güvenini boşa çıkarmamak ve ilçemizi daha ileriye taşıyacak adımları kararlılıkla atabilmek adına bir yol ayrımı benim için zorunluluk haline gelmiştir. Bu doğrultuda, büyük bir emek ve bağlılıkla bulunduğum CHP üyeliğimden istifa etme kararımı kamuoyunun bilgisine sunarım.”