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Kahraman Polislerimizi, İstihbarat Başkanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.”

FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik suikast girişiminde bulunan özel kuvvetler timi içerisinde görev yapan ve Kırmızı Bültenle aranan helikopter pilotu ihraç yüzbaşı B.K. isimli şahıs Afyonkarahisar TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlükleri İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu;

“15 Temmuz Hain Darbe Girişiminde Marmaris’te Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunan teröristler arasında yer alan ve 10 yıldır Kırmızı Bültenle aranan FETÖ mensubu terörist B.K., Afyonkarahisar’da yakalandı.

Operasyonun detayları İçişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu. İşte o ifadeler:

Son Mühür- 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanına yönelik Muğla’nın Marmaris ilçesindeki suikast girişiminde yer alan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu firari terörist B.K., Afyonkarahisar’da düzenlenen başarılı bir operasyonla ele geçirildi.

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