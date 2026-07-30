SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sıfır konutlarda teslim tarihinden yıllar sonra ortaya çıkan gizli ayıplarla ilgili çok önemli emsal bir karara imza attı. Evini teslim aldıktan 4 yıl sonra su sızıntıları nedeniyle zarara uğrayan tüketiciyi haklı bulan Yargıtay, 6502 sayılı Kanun uyarınca tüketicinin ayıbı ihbar süresine tabi olmadığını ve 5 yıllık zamanaşımı süresi içinde dava açılabileceğini belirterek ilk derece mahkemesinin tazminat kararını onadı.

Ayıp İhbarı İçin Süre Sınırı Yok Zamanaşımı 5 Yıl

Samsun’da yaşanan olayda, 2017 yılında sözleşme ile ev satın alan tüketici, teslimden bir süre sonra zemin ve duvarlarda oluşan su sızıntıları nedeniyle evinde büyük maddi hasar meydana geldiğini belirterek hukuki süreç başlattı. Tadilat süresince kiraladığı ev, eşya deposu ve servis giderleri dahil tüm zararlarının tahsili için icra takibi başlatan ev sahibine müteahhit firma itiraz etti. Müteahhit firma savunmasında, teslimden 4 yıl geçtikten sonra ayıp ihbarında bulunulmasının kötü niyetli olduğunu ve yasal ihbar sürelerine uyulmadığını ileri sürerek davanın reddini talep etti.

Yargıtay Son Noktayı Koydu:Yüzde 90 Müteahhit Kusurlu

Yerel mahkeme ve Bölge Adliye Mahkemesi’nin ardından dosyanın geldiği Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, tüketicilerin içini rahatlatan nihai kararını verdi. Yargıtay kararında, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında konut satışlarında tüketici için ayrı bir 'ayıp ihbar süresi' zorunluluğu bulunmadığı vurgulandı. Kararın devamında ise davanın, taşınmazın tesliminden itibaren kanunda öngörülen 5 yıllık zamanaşımı süresi içinde açıldığı için usule uygun olduğu belirtildi. Ev sahibinin yaptırdığı cam balkon ve pergolanın sızıntıya yüzde 10 oranında etki ettiği kabul edilirken, inşaatın ayıplı yapılması nedeniyle zararın yüzde 90'ından müteahhit firma sorumlu tutuldu.

Masrafları Müteahhit Ödedi

Yargıtay, davalı firmanın tüm temyiz itirazlarını reddederek, müteahhidin ev sahibine tadilat ve yan giderlerle birlikte toplamda 686.854 TL asıl alacak ile yasal faiz ve duruşma vekalet ücreti ödemesine hükmeden kararı oy birliğiyle onadı.