Son Mühür / Yiğit Uzun- Aziz İhsan Aktaş ve birlikte hareket ettiği kişiler hakkındaki iddianamede, şirketleri üzerinden organize edilen para akışlarının yalnızca kamu kurumlarına değil, bazı gazetecilere ve medya kanallarına da yönlendirildiği ileri sürüldü. Soruşturma dosyasında yer alan MASAK tespitleri ve tanık beyanlarına göre, ödemelerin bir kısmı “algı yönetimi ve PR faaliyeti” adıyla gerçekleştirildi.

NEVŞİN MENGÜ’YE 200 BİN TL ÖDEME

İddianamede, Nevşin Mengü’nün YouTube’da yaptığı program için 200 bin TL ödeme aldığı yönünde beyan yer aldı. Tanık anlatımında şu ifade dikkat çekti:

“İsmail Küçükkaya’ya verilen paradan sonra Nevşin Mengü’nün YouTube programı için 200.000 TL ödendi.”

Bu paranın, Aktaş’a bağlı bir ajans üzerinden “PR ve medya danışmanlığı” faturası kesilerek ödendiği öne sürüldü.

Belgelerde, ödemenin tanıtım ve iletişim gideri başlığıyla muhasebeleştirildiği görüldü.

ALİ HAYDAR FIRAT’A AYLIK 5 BİN DOLAR

Bir diğer ifadede, Ali Haydar Fırat’a her ay 5 bin dolar ödeme yapıldığı iddia edildi.

Bu ödemenin “medya danışmanlığı” adı altında düzenli olarak gerçekleştirildiği, İstanbul seyahatleri sırasında konaklama, yemek ve ulaşım giderlerinin de karşılandığı anlatıldı.

Beyanlarda, bu ödemelerin de Aktaş’ın kontrolündeki şirketler üzerinden yürütüldüğü yer aldı.

KÜÇÜKKAYA VE SANCAR DA DOSYADA

İddianamede İsmail Küçükkaya ve Altan Sancar isimleri de geçiyor.

Bu isimlere yapılan ödemelerin gerekçesi olarak “yayın görünürlüğü, PR desteği ve medya ilişkileri” gösterildi.

Bir tanık ifadesinde şu cümle yer aldı:

“Küçükkaya ve Sancar’a da ödeme yapıldığını biliyorum. Bunlar PR ve propaganda adı altında gösteriliyordu.”

HALK TV, TELE 1 VE KRT’YE GÖRÜNÜRLÜK BEDELİ

İddianameye göre, bazı televizyon kanallarına da “yayın görünürlüğü” adıyla ödemeler yapıldı.

Halk TV, TELE 1 ve KRT kanallarına yönelik “tanıtım ve PR hizmeti” faturalarının incelendiği, bu kapsamda belli aralıklarla özel yayın paketleri satın alındığı tespit edildi.

Belgelerde, bu ödemelerin “konukluk, bant yayını, tanıtım spotu, özel içerik üretimi” gibi kalemlerle açıklanarak ajanslar üzerinden faturalandırıldığı bilgisi yer aldı.

YEREL İSİMLER DE LİSTEDE

Aynı belgelerde Güven Aydın ve Zafer Ozan Ay isimleri de geçti.

Bu kişilere yapılan ödemelerin “yerel medya desteği” ve “haber üretimi” adı altında gerçekleştirildiği; yayın içeriklerinin önceden belirlenip olumlu bir dille işlendiği ifade edildi.

Beyanlardan birinde,

“İçerikler önceden hazırlanıyor, belediye veya kurum lehine düzenleniyordu.”

ifadeleri kullanıldı.

MASAK TESPİTİ: “PR ADIYLA PARA TRANSFERİ”

MASAK analizinde, ödemelerin büyük kısmının “PR, tanıtım ve medya danışmanlığı” başlığıyla gösterildiği; paraların bir bölümünün elden veya aracılar üzerinden gazetecilere ulaştırıldığı kaydedildi.

Raporlarda, bu yöntemlerin “görünürlük artırma” gerekçesiyle sistematik şekilde uygulandığı belirtildi.

İddianamede, gazetecilere yapılan ödemelerin kamu kaynaklı ihalelerden elde edilen gelirlerle finanse edildiği iddiası yer aldı.

Savcılık, söz konusu işlemleri “paravan şirketler üzerinden organize edilen usulsüz para akışı” olarak niteledi.

İsim Tutar / Ödeme Şekli Gerekçe / Açıklama (İddianamedeki ifade) Nevşin Mengü 200.000 TL (tek seferlik) “YouTube’da yaptığı program için 200.000 TL ödeme yapıldı.” Ali Haydar Fırat Aylık 5.000 Dolar + konaklama ve harcamalar “Her ay 5 bin dolar ödeme yapılıyordu, İstanbul’a geldiğinde tüm masraflar karşılanıyordu.” İsmail Küçükkaya Belirtilmeyen tutar (nakit ödeme) “Küçükkaya’ya da ödeme yapıldı, PR ve propaganda adı altında.” Altan Sancar Belirtilmeyen tutar (düzenli ödeme) “Altan Sancar’a da PR kapsamında ödeme yapıldı.” Güven Aydın Belirtilmeyen tutar (yerel medya desteği) “Yerel gazeteci olarak içerik hazırlıyor, olumlu haber diliyle yayın yapıyordu.” Zafer Ozan Ay Belirtilmeyen tutar (ajans/komisyon üzerinden) “Medya işleri kapsamında ödeme aldı, ajans bağlantılı çalıştı.” Halk TV / TELE 1 / KRT Toplu fatura ödemeleri (tutar net değil) “Program konukluğu, bant yayını, tanıtım ve görünürlük için ödeme yapıldı.”