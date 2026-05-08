2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı şimdiden tüm dünyayı sararken, organizasyonun müzik tarafındaki en büyük hamlesi yine Kolombiyalı yıldızdan geldi. Daha önce sergilediği ikonik performanslarla turnuva ruhunu yansıtan ünlü şarkıcı, hayranlarının uzun süredir beklediği müjdeli haberi nihayet paylaştı. Vatandaşlar "Shakira Dünya Kupası için şarkı mı yazdı, Dai Dai ne zaman çıkıyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte konuya dair tüm ayrıntılar...

SHAKIRA DÜNYA KUPASI İÇİN YENİ ŞARKI MI ÇIKARACAK?

Shakira 2026 FIFA Dünya Kupası için özel bir şarkı hazırladığını resmi olarak duyurdu. Futbolseverlerin tüm dünyada enerjisini yükseltecek şarkının adının ise "Dai Dai" olduğu açıklandı.

DAI DAI ŞARKISI NE ZAMAN ÇIKIYOR VE KİMLE SESLENDİRİLİYOR?

Shakira'nın merakla beklenen yeni şarkısı için takvimler şimdiden işaretlendi. Nijeryalı ünlü sanatçı Burna Boy ile birlikte seslendirilen "Dai Dai" isimli çalışma, 14 Mayıs tarihinde dinleyicilerin beğenisine sunulacak. Dünya genelinde aynı anda yayınlanacak olan şarkı, turnuvanın resmi marşı niteliğini taşıyacak. Shakira ve Burna Boy iş birliği, şimdiden müzik listelerinde zirveye aday gösteriliyor.

SHAKIRA 2026 DÜNYA KUPASI RESMİ ŞARKISI HAKKINDA NE AÇIKLAMA YAPTI?

Ünlü yıldız, yeni şarkısıyla ilgili müjdeyi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerine iletti. Maracana Stadyumu’ndan bir görsel paylaşan Shakira, "İşte Dünya Kupası resmi şarkısı Dai Dai. 14 Mayıs’ta geliyor. Hazırız!" ifadelerini kullandı.