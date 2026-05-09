Son Mühür- Serdar Adalı başkanlığında sezonun ikinci yarısına iddialı bir giriş yapan Beşiktaş, önce ligdeki zirve yarışından ardından da yarı finalde Konyaspor karşısında alınan mağlubiyetle Türkiye Kupası'ndan kopmanın şokunu yaşıyor.

Konyaspor karşılaşmasının ardından tribünlerden gelen tepkilerin hedefi olan Sergen Yalçın'ın istifa etme çabasının yönetimin araya girmesiyle rafa kalktığı ortaya çıkmıştı.

Ancak, siyah beyazlı camiada sular tam anlamıyla durulmuş gözükmüyor.

Sergen Yalçın'ın koltuğu tartışılıyor...



Futbol dünyasının en etkili taraftar grupları arasında yer alan Çarşı Grubu, Sergen Yalçın ve yönetime olan tepkisini, bu haftaki Trabzonspor karşılaşmasında tribünlere yansıtacağını duyurdu.

Çarşı Grubu adına yapılan açıklamada,

''Trabzonspor karşılaşmasının başlangıç düdüğüyle birlikte, hiç alışkın olmadığımız bir tavır sergileyerek tüm tribün olarak ilk 5 dakika boyunca sahaya sırtımızı dönerek ve sessiz kalacağız.

5 dakika yeterli...



Bu tepki; Beşiktaş’ın hedefleriyle bağdaşmayan saha içi performansa, mücadele eksikliğine ve camianın beklentilerinden uzak görüntüye karşı bir duruştur.

Beşiktaş taraftarının varlığının ve desteğinin bu kulüp için ne ifade ettiğini hatırlatmak adına, yokluğumuzun hissedilmesi için 5 dakika fazlasıyla yeterlidir'' mesajı verildi.