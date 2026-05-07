Son Mühür - Fenerbahçe’nin unutulmaz futbolcularından Alex de Souza, eski takım arkadaşı Cristian Baroni’nin Aziz Yıldırım’a yönelik paylaşımına yaptığı yorumla sarı-lacivertli camiada gündem oldu. Alex’in mesajı, taraftarlar arasında geniş yankı uyandırdı.

Brezilyalı futbol adamı, Cristian Baroni’nin Aziz Yıldırım’a destek verdiği paylaşımın altına yaptığı yorumda, “Geri dön patron! Benim desteğim tamamen seninle” sözleriyle dikkat çekti.

Gündem oldu

Fenerbahçe tarihine adını altın harflerle yazdıran Alex de Souza, Aziz Yıldırım’ın başkanlık koltuğunda oturduğu uzun ve istikrarlı dönemde sarı-lacivertli formayla sayısız zafer yaşamış ve kulübün en önemli simgelerinden biri haline gelmişti. Yıllar boyunca saha içindeki liderliğiyle takımı başarıdan başarıya koşturan Brezilyalı efsanenin, eski başkanıyla olan bu güçlü bağını bugün de koruması ve ona yönelik açık desteğini kamuoyuyla paylaşması, camia içerisinde büyük bir yankı uyandırdı. Özellikle sosyal medyada ve taraftar grupları arasında hızla yayılan bu destek mesajı, efsane kaptana duyulan sevgiyle birleşince sarı-lacivertli futbolseverler tarafından büyük bir ilgi ve heyecanla karşılanarak gündemin ilk sırasına yerleşti.