Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kuruluna kısa bir süre kala, kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın yeniden adaylığını duyurması spor gündemine damga vurdu. Milyonlarca taraftar, çeyrek asra yakın bir süre sarı-lacivertli kulübe liderlik eden Yıldırım'ın kişisel hayatını ve geçmişini mercek altına aldı. Özellikle genç nesil sporseverler, "Aziz Yıldırım kaç yaşında" ve "Fenerbahçe'ye ilk kez kaç yaşında başkan oldu" sorularına hızla yanıt arıyor. İşte 1998 yılında başlayan o tarihi başkanlık serüveninin detayları ve tecrübeli ismin hayatına dair tüm merak edilenler...

AZİZ YILDIRIM KAÇ YAŞINDA?

2 Kasım 1952 tarihinde Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dünyaya gelen Aziz Yıldırım, 2026 yılı itibarıyla 73 yaşında. İlkokul ve lise eğitimini Düzce'de tamamlayan, amatör olarak futbol oynayan ve ardından Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'nden inşaat mühendisi olarak mezun olan Yıldırım, ilerleyen yaşına rağmen spora ve Fenerbahçe'ye olan tutkusunu hiç kaybetmedi.

AZİZ YILDIRIM KAÇ YAŞINDA BAŞKAN OLDU?

Fenerbahçe yönetiminde ilk olarak 1990-1992 yılları arasında görev alan ve futbol şube sorumluluğunu üstlenen Aziz Yıldırım, 15 Şubat 1998 tarihinde kulüp tarihini değiştirecek bir adıma imza attı. Olaylı geçen kongrede, rakibi Vefa Küçük'ü yalnızca bir oy farkla geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturdu. Yıldırım, Fenerbahçe başkanı seçilip görevi devraldığında henüz 45 yaşındaydı.

AZİZ YILDIRIM KİMDİR, NELER YAPTI?

1998'den itibaren uzun yıllar boyunca kulübü aralıksız yöneten deneyimli spor adamı, bu süreçte futbolda tam 6 lig şampiyonluğu yaşadı. 2010-2011 sezonunda futbol, kadın-erkek basketbol ve voleybol olmak üzere 5 branşta birden lig şampiyonu olarak kırılması zor bir rekora imza attı. Sportif başarıların yanı sıra kulübe büyük bir ivme kazandıran Yıldırım; Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nu baştan aşağı yeniledi, Ülker Sports Arena'yı inşa ettirdi ve Düzce Topuk Yaylası kamp tesislerini hayata geçirdi.

İş dünyasında NATO altyapı ihalelerine katılan Maktaş Mühendislik firmasının sahibi olan Yıldırım, 3 Temmuz 2011'deki şike davası sürecinde gözaltına alınıp yaklaşık bir yıl Metris Cezaevi'nde kaldıktan sonra tahliye oldu. Üç çocuk babası olan Aziz Yıldırım'ın ilk evliliğinden iki, ikinci eşi Gonca Çelikkıran'dan ise Yaz adında bir kızı bulunuyor.