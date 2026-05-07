Yeşil sahalarda sergilediği üstün performansın ardından kulübede de adından söz ettiren Xabi Alonso, Fenerbahçe'nin yeni hoca adayları listesinin zirvesine yerleşti. Kariyeri boyunca dünya devlerinde forma giyen ve son olarak Real Madrid'i çalıştıran İspanyol futbol adamı, sarı-lacivertli taraftarların odağına oturdu. Camia içinde hareketlilik sürerken taraftarlar "Xabi Alonso'nun teknik direktörlük geçmişi nasıl?" ve "Alonso en son hangi takımı çalıştırdı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İspanyol hocanın Real Sociedad altyapısından Real Madrid kulübesine uzanan serüveni yeniden gün yüzüne çıktı.

XABI ALONSO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Tam adıyla Xabier Alonso Olano, 25 Kasım 1981 tarihinde İspanya'nın Tolosa kentinde dünyaya geldi. Futbolla iç içe bir ailede büyüyen Alonso'nun babası Periko Alonso da dönemin efsanevi Real Sociedad ve Barcelona kadrolarında forma giymiş başarılı bir isimdi. Babasının izinden giden Xabi Alonso, yeşil sahalarda orta sahanın merkezi ve ön libero pozisyonlarında görev aldı. Kariyeri boyunca üstün oyun kurucu yetenekleriyle tanınan İspanyol yıldız, kısa sürede dünya futbolunun en saygın orta saha oyuncularından birine dönüştü.

XABI ALONSO'NUN FUTBOLCULUK KARİYERİ VE MİLLİ TAKIM BAŞARILARI

Futbol kariyerine Real Sociedad altyapısında başlayan Alonso, Eibar'da geçirdiği kiralık dönemin ardından kulübüne geri dönerek 2002-2003 sezonunda takım kaptanlığı yaptı ve takımını La Liga ikinciliğine taşıdı. Bu çıkışının ardından 2004 yılında 10,5 milyon sterlin karşılığında İngiliz devi Liverpool'a transfer oldu. Ada ekibindeki ilk sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Alonso, İngiltere'de FA Cup ve Community Shield zaferleri de yaşadı. 2009 yılında 30 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e imza atarken, 2014 yılında ise 8 milyon euro karşılığında kariyerini Bayern Münih'e taşıdı. İspanya A Milli Takımı ile 2008 ve 2012'de Avrupa Şampiyonu, 2010'da ise Dünya Kupası şampiyonu olma gururunu yaşadı. Nisan 2003'te Ekvador karşısında başladığı milli takım kariyerini 2014 Dünya Kupası'nın ardından noktaladı.

XABI ALONSO HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Kramponlarını astıktan sonra yeşil sahalardan kopmayan Alonso, teknik direktörlük kariyerine 2018 yılında Real Madrid'in genç takımında adım attı. Bir yıl sonra Real Sociedad B takımının başına geçti ve burada üç sezon boyunca görev yaptı. 2022 yılında Gerardo Seoane'nin yerine Bayer Leverkusen'in teknik direktörlük koltuğuna oturarak kariyerinde büyük bir sıçrama yaşadı. Alman ekibiyle 2023-2024 sezonunda tarihi başarılara imza atan İspanyol çalıştırıcı, 2025 yılında Carlo Ancelotti'nin ardından Real Madrid'in başına geçti. 2026 yılında İspanya Süper Kupası finalinde FC Barcelona'ya karşı alınan 3-2'lik mağlubiyetin ardından, İspanyol deviyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.