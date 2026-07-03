Son Mühür- Karayolları Genel Müdürlüğü Hazine garantili köprü ve otoyollar için 1 Temmuz'dan geçerli olacak şekilde fiyatları güncellemişti.

Buna göre otomobiller için Osmangazi Köprüsü'nden ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş 995 liradan 1.170 liraya, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş 95 liradan 110 liraya çıkartılmıştı.



Yapılan zam oranı yüzde 17.59...



Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüsü için uygulanan zam oranında rakamın yüzde 17.59 olduğu görüldü.

Ekonomi gazetecisi İbrahim Kahveci, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün enflasyon oranında zam yaptığına işaret ederek, son zamlardaki yüzde 17.59 oranına dikkat çekti.



Ulaştıma Bakanlığı bilgi almış olabilir mi?



''Hazine garantili köprü ve yollara -enflasyon oranı- kadar %17,59 zam yapıldı.

5 aylık enflasyon %16,61... Ve 6 aylık enflasyonun %17,59 olması için Haziran enflasyonunun 0,84 gelmesi gerekiyor.'' hatırlatmasında bulunan Kahveci,

''Yani Ulaştırma Bakanlığı önceki gün zam yaparken TÜİK den bilgi almış olabilir mi?'' sorusunu gündeme taşıdı.

TÜİK'in Haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacağı saate dikkat çeken İbrahim Kahveci, enflasyon rakamının yüzde 0.84 olarak açıklanıp açıklanmayacağını saat 10:00'da öğreneceğiz değerlendirmesinde bulundu.