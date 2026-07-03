Son Mühür- 3 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik, trafikteki milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren köklü değişiklikler açıklandı.

Üç bakanlığın ortak imzasıyla yürürlüğe giren düzenlemede, direksiyon başındaki alışkanlıkları tamamen değiştirecek. Artık seyir halindeyken video izlemek, camın önüne görüşü kapatan eşyalar koymak ve abartılı ses sistemleriyle gezmek yasaklandı.

Direksiyon başında sürücü videolu cihaza müdahale edemeyecek

Yeni kurallarla birlikte sürücülerin seyir halindeyken izleme ve kullanma alanı içinde kalan ekranlarda video veya televizyon yayını izlemeleri kesin olarak yasaklandı. Gözünü yoldan ayıran sürücülerin yarattığı tehlikeyi bitirmeyi hedefleyen bu adım, ticari araçları da kapsıyor. Yolcu taşıyan otobüs ve minibüslerdeki koltuk arkası ekranları şoförler kesinlikle yönetemeyecek. Bu sistemler sürücülerin değil sadece yolcuların erişimine açık kalacka.

Sürüş güvenliği, park etme veya yön bulma amacıyla kullanılan navigasyon ekranları bu yasağın dışında kalıyor. Aynı şekilde araç içi ve dışını kaydeden kameralar ile aracın kendi kontrol paneli ayarları için ekran kullanımı ceza kapsamına girmeyecek.

Ön cama telefon tutucu koyarken bu kurala dikkat

Sürücülerin ön camı, yan camları ve aynaları rahatça görebildiği "Görüş Alanı" ilk kez bu kadar net sınırlarla tanımlandı. Yasaya göre yolun, yayaların ve trafik işaretlerinin görülmesini engelleyecek hiçbir aksesuar veya eşya araç içinde bulundurulamayacak. Süsler, pelus oyuncaklar ve dikiz aynasından sarkan büyük kokular artık ceza sebebi.

Gündelik hayatı kolaylaştıran telefon tutucular ve araç kameraları ne olacak sorusuna ise düzenlemede bu konuda esneklik tanındı. Aracın orijinal donanımları hariç olmak üzeer direksiyon simidinin veya gösterge panelinin en üst seviyesinden itibaren 5 santimetreyi aşmayan yükseltiler yasal sayılacak. Ön cama monte edilen navigasyon, telefon tutucu ve araç kameraları bu 5 santimetrelik sınırı aşmadığı sürece görüşü engelleyen unsur olarak kabul edilmeyecek.

Abartılı ses distemlerine bagaj kuralı

Sokak aralarında yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden sürücülere karşı da sert önlemler alındı. Araç üreticisinin fabrikasyon olarak koyduğu sistemler dışında, araca sonradan ilave edilen hoparlör, amfi ve bas sistemleri yasaklandı.

Ancak müzikseverler için küçük bir açık kapı bırakıldı. Araçların bagaj kısmında, sadece bir adet ve en fazla 45 Hz gücünde subwoofer (bas) ile yine sadece bir adet ve maksimum 300 watt gücünde amplifikatör (amfi) bulundurulmasına izin verilecek.