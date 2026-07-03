Mersin Tarsus’ta temizlik işçileri büyük bir caniliği son anda önledi.

Mersin Tarsus'ta Tozkoparan Mahallesi'nde çöp toplayan belediye personeli çalıştığı esnada konteynerden gelen kedi seslerini duydu. Çöpleri kontrol eden işçiler, ağzı sıkıca bağlanmış bir poşet buldu. Poşet açıldığında içinden 5 canlı yavru kedi çıktı.

Zamanlama da oldukça hayatiydi. Poşet içinde oksijensiz, aç bir şekilde kurtarılmayı bekleyen yavru kedilerin sesini işçiler duymasa, yavrular çöp kamyonunda ezilerek can verecekti.

İlk müdahale konteyner başında yapıldı

İşçiler yavruları hemen poşetten çıkararak nefes almalarını sağladı. Ardından Tarsus Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen veteriner ekipleri, bitkin haldeki kedileri koruma altına aldı. Can dostlar hızla barınağa nakledildi.

Yoğun bakımda biberonla tedavi görüyorlar

Merkezde ilk kontrolleri yapılan yavrular, hemen yoğun bakım ünitesine alındı. Açlık ve havasızlık nedeniyle güçten düşen kediler, görevliler tarafından biberonla beslenmeye başlandı. Sağlık durumları şu an iyiye gidiyor.

Yavrular tamamen büyüyüp kendilerini kurtaracak aşamaya geldikten sonra hayvanseverlere sahiplendirilecek. Belediyenin takibi sürüyor.

