Son Mühür- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan NATO Liderler Zirvesi'nin güvenlik ve trafik tedbirlerini açıkladı.

Küresel güvenlik mimarisinin en kritik toplantılarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanan başkentte, uluslararası güvenlik standartlarına uygun en üst düzey önlemler devreye alınıyor. Bakan Çiftçi, tüm tedbirlerin kurumlar arası güçlü koordinasyon ve risk analizleri doğrultusunda planlandığını belirtti.

Güvenlik için 56 bin 288 personel sahaya iniyor

Zirve boyunca başkentin kritik noktalarında emniyet ve jandarma teşkilatlarından toplam 56 bin 288 personel sahada olacak. Bununla birlikte 4 bin 405 ekip ve tim de kritik bölgelerde devriye görevini yürütecek.

Güvenlik önlemleri özellikle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Congresium, heyetlerin konaklayacağı oteller, havalimanları, intikal güzergahları ve Ankara’nın tüm giriş noktalarında yoğunlaşacak. Özel eğitimli köpekler, teknik ekipmanlar ve zırhlı araçlar da 24 saat esasına göre nöbet tutacak.

Yaya geçişleri açık kalacak

İçişleri Bakanlığı, alınan önlemler planlanırken vatandaşların günlük hayatının asgari düzeyde etkilenmesini hedefledi. Bu doğrultuda heyetlerin geçiş güzergahları ve ana arterler yaya geçişlerine tamamen açık tutulacak.

Alınan tüm tedbirlerin geçici olduğunu hatırlatan Bakan Çiftçi, Türkiye’ye yakışan güçlü bir ev sahipliği ve ortak güvenlik için bu adımların zorunlu olduğunu vurguladı.

"Ankaralı hemşehrilerimizin desteği çok önemli"

Bakan Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başkent sakinlerine de çağrıda bulundu. Bu dev organizasyonun başarıyla tamamlanması için vatandaşların sabır ve desteğinin kritik önem taşıdığını belirten Çiftçi, "Vatandaşlarımıza anlayışlarından dolayı şimdiden çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Uygulanacak olan geçici trafik düzenlemeleri, kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar gibi detaylı bilgilere ise İçişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

