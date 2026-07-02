TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni kanun teklifiyle, uzman er ve erbaşların kamuda sivil memur olarak istihdam edilmesinin önü açıldı.

Yeni yasadan yararlanmak isteyen askeri personel için iki temel kriter bulunuyor: Hizmet süresi ve yaş. Meclis'te kabul edilen maddeye göre, en az 7 yıl boyunca kesintisiz hizmet vermiş olan uzman er ve erbaşlar bu haktan yararlanabilecek.

Burada kritik bir eşik var. Personelin 41 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Yani 7 yıllık saha tecrübesine sahip ve 41 yaşından gün almamış askerler, dilekçe vererek sivil memurluk kadrolarına geçiş talep edebilecek. Düzenleme, askeri disiplinden gelen nitelikli iş gücünü kamunun farklı alanlarında değerlendirmeyi hedefliyor.

Askerlikten sivil memurluğa geçişin kapısı açıldı peki hangi kadrolar açık?

Yasanın en çok merak edilen kısmı ise askerlerin kamuda hangi görevlere getirileceğiydi. Düzenleme bu konuda oldukça geniş bir yelpaze sunuyor. Kanun metnine göre şartları karşılayan personelin atanabileceği kadrolar şunlar olabilecek,

İnfaz ve Koruma Memuru

Çarşı ve Mahalle Bekçisi

Orman Muhafaza Memuru

Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri

İdari Gözetim ile Koruma ve Güvenlik Personeli