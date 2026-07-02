Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi’nde 21 Mayıs 2026’da mahkemenin 38. Olağan Kurultay için "mutlak butlan" kararı vermesiyle başlayan kaos, Türk siyasetinde kartları yeniden dağıtıyor. Kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturması ve Özgür Özel’in eski görevi olan grup başkanlığına dönmesi, parti içindeki fay hatlarını derinleştirdi. İstifalar ve ihraçlarla çalkalanan ana muhalefet hattında, Özgür Özel’in liderliğinde yeni bir parti kurulacağı iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirirken, ASAL Araştırma’nın son anketi seçmenin bu olası hamleye nasıl baktığını gösterdi.

İkinci parti konumuna yerleşti

ASAL Araştırma’nın 6-14 Haziran 2026 tarihleri arasında, Türkiye genelinde 26 ilde 2 bin kişiyle gerçekleştirdiği bilgisayar destekli telefon anketi (CATI), olası bir erken veya genel seçimde dengelerin altüst olacağını gösteriyor. Kararsızlar, oy kullanmayacaklar ve fikri olmayanların oyları orantısal olarak dağıtıldığında, AK Parti yüzde 31.8 ile birinci sıradaki yerini korudu.

Asıl büyük sürpriz ise hemen arkasında. Henüz kurulmamış olan "Özgür Özel ve arkadaşlarının kuracağı parti", ilk genel seçimde yüzde 21.4 gibi ciddi bir oranla doğrudan ikinci sıraya yerleşti.

CHP baraj sınırına yaklaştı

Kılıçdaroğlu’nun dönüşü ve parti içi tasfiyeler, ana muhalefet partisine ağır bir fatura çıkarmış durumda. Ankete göre CHP’nin kemik oyu yüzde 10.9 seviyesine kadar geriledi. Mevcut tablonun devam etmesi halinde CHP, ana muhalefet liderliğini Özgür Özel’in hareketine kaptırma riskiyle karşı karşıya.

Diğer partilerde ise durum istikrarını koruyor. DEM Parti yüzde 9.1 ile dördüncü sırayı alırken, iktidar ortağı MHP yüzde 8.2 ile onu takip ediyor. Siyasetin diğer aktörlerinin oy oranları ise şu şekilde sıralandı:

İYİ Parti: Yüzde 5.0

Anahtar Parti: Yüzde 3.1

Zafer Partisi: Yüzde 3.0

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2.8

Türkiye İşçi Partisi (TİP): Yüzde 1.5

Diğer Partiler: Yüzde 3.2