İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik kişisel verilerin sızdırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 kişiden 7’si için tutuklama talep edildi. Şüpheliler arasında belediye çalışanlarının da bulunduğu belirtildi.

Veri sızıntısı iddiaları üzerine operasyon başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, “İstanbul Senin” ve “İBB Hanem” uygulamaları üzerinden vatandaşlara ait kişisel verilerin sızdırıldığı iddia edildi.

Savcılık, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme” ve “suç örgütüne üye olma” suçlamalarıyla aralarında İBB personelinin de bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

‘İBB Yolsuzluk’ dosyasıyla bağlantılı ikinci dalga

Aynı gün içerisinde yürütülen bir başka soruşturma kapsamında, “İBB yolsuzluk” dosyasının şüphelilerinden Murat Gülibrahimoğlu’na ait şirketlere naylon fatura düzenlendiği iddiasıyla 2 kişi daha gözaltına alındı.

Böylece iki ayrı dosyada toplam 15 kişi hakkında işlem yapıldı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Cuma günü düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmanın, veri paylaşımının hangi kanallar aracılığıyla yapıldığı ve sızdırılan bilgilerin nerelere ulaştığı yönünde derinleştirildiği öğrenildi.

7 kişi için tutuklama, 8 kişi için adli kontrol talebi

Soruşturma kapsamında ifade işlemleri tamamlanan 15 şüpheliden 7’si tutuklama, 8’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Hakimlik, savcılığın talebini değerlendirerek nihai kararını önümüzdeki saatlerde açıklayacak.