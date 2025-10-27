Başbakan Starmer, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris ve beraberindeki heyetle birlikte Aslanlı Yol’dan yürüyerek mozoleye ulaştı.

Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı

Starmer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu. Ardından Anıtkabir merdivenlerinde heyetle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti

Ziyaretin ardından Starmer ve beraberindeki heyet Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Starmer, deftere şu ifadeleri yazdı:

“Modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunmak benim için bir onurdur. Birleşik Krallık ile Türkiye, güçlü müttefikler ve güvenilir dostlar olarak köklü ve kalıcı bağlara sahiptir. Bu bağlar, önümüzdeki yıllarda iş birliğimizi daha da güçlendirdikçe gelişmeye devam edecektir.”

Resmi temaslar Ankara’da sürecek

Starmer’ın Türkiye programı kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı ile görüşmesi bekleniyor. Ziyaretin iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ve savunma iş birliği konularında yeni adımlara zemin hazırlaması öngörülüyor.