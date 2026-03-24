Fanı doğrudan kamera modülünün içine yerleştiren Huawei, yuvarlak formdaki modülün etrafına mikro delikler ekleyerek hava tahliyesi sağlıyor. Bu tasarım, akıllı telefon sektöründe dahili fan kullanan nadir örneklerden biri olarak dikkat çekiyor.

Aktif fan nasıl çalışıyor?

Wind Edition'daki soğutma mekanizması, 18.000 RPM hıza ulaşabilen mikromanyetik bir türbin kullanıyor. Manyetik alan sayesinde fan rotoru sürtünmesiz biçimde dönüyor ve bu da verimli bir soğutma performansı sunuyor. Aktif fan, mikro pompa ve sıvı soğutma sistemiyle birlikte çalışarak Kirin 9030 Pro işlemcisini yük altında sabit sıcaklıkta tutuyor. Hareketli parçalara rağmen cihazın su geçirmezlik özelliğini koruduğu belirtiliyor.

Kamera tarafında neler değişti?

Aktif fana yer açabilmek için Huawei, standart Mate 80 Pro Max'teki dörtlü kamera kurulumundan üçlü kameraya geçiş yaptı. Süper telefoto lens çıkarılarak yerine soğutma mekanizması yerleştirildi. Bununla birlikte 50 MP f/1.4 değişken diyaframlı ana kamera, 40 MP ultra geniş açı ve 50 MP 6.2x periskop telefoto lens korundu.

Ekran ve batarya özellikleri

Cihaz, standart Mate 80 Pro Max ile aynı donanım temelini paylaşıyor. 6,9 inç çift katmanlı LTPO OLED ekran bölgesel olarak 8.000 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor ve bu değer sektördeki en yüksek seviye. Enerji tarafında 6.000 mAh batarya, 100W kablolu ve 80W kablosuz şarj desteğiyle dikkat çekiyor.

Fiyat ve satış bilgileri

Huawei Mate 80 Pro Max Wind Edition, Çin'de Huawei'nin resmi Vmall platformunda ön siparişe açıldı. Polar Night Black ve Polar Day Gold renk seçenekleriyle sunulan cihaz, 16 GB + 512 GB ve 16 GB + 1 TB konfigürasyonlarında satışa çıkıyor. Fiyatlar yaklaşık 1.175 dolardan başlıyor. Cihazın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.