Markanın Avrupa'daki elektrikli araç stratejisinin en kritik adımlarından biri olarak değerlendirilen IONIQ 3, tasarım dünyasının en prestijli buluşma noktalarından birinde tanıtılarak dikkat çekecek. Etkinliğin basın günü ise 20 Nisan olarak belirlendi.

IONIQ 3 Milano'da nasıl tanıtılacak

Hyundai, Milano'nun yaratıcı merkezi olarak bilinen Torneria Tortona mekanında konumlanacak. Marka burada kurguladığı "Unfold Story" adlı sürükleyici enstalasyonla ziyaretçileri tasarım sürecinin kalbine davet edecek. Kurulum; bir kağıt üzerindeki ilk çizimden çelik gövdeli nihai ürüne uzanan yolculuğu gözler önüne serecek.

Etkinlik kapsamında Hyundai tasarımcılarının yöneteceği atölye çalışmaları da düzenlenecek. Bu oturumlarda markanın "Art of Steel" olarak adlandırılan yeni tasarım dili ve bu dilin IONIQ 3'e nasıl yansıdığı anlatılacak.

IONIQ 3'ün teknik detayları ve özellikleri

Hyundai IONIQ 3, grubun 400 volt mimarisine sahip E-GMP platformu üzerine inşa edilecek. Modelin kuzen model Kia EV3 ile aynı batarya seçeneklerini sunması bekleniyor. Buna göre araçta 58,3 kWh ve 81,4 kWh kapasiteli iki farklı batarya paketi yer alacak. Büyük batarya seçeneğiyle WLTP standardında yaklaşık 600 km menzil hedefleniyor.

Güç ünitesi tarafında ise 150 beygir civarında bir motor kullanılacağı öne sürülüyor. Araç, 4,3 metrenin altındaki gövde uzunluğuyla B segment elektrikli pazarında Volkswagen ID.2, Renault 4 EV ve Skoda gibi rakiplerle mücadele edecek.

İç mekan ve teknoloji

Kabin tarafında Pleos Connect adlı yeni nesil bilgi-eğlence sistemi kullanılacak. Sürücü önündeki kompakt dijital gösterge paneli, dikkat dağılmasını en aza indirmek amacıyla görüş hattına yakın konumlandırılmış durumda. Minimalist bir yaklaşım yerine bazı fiziksel kontrol düğmelerinin korunacağı belirtiliyor.

Türkiye üretimi ve Hyundai'nin Avrupa stratejisi

IONIQ 3, İzmit'teki Hyundai Assan fabrikasında benzinli i20 modeliyle aynı üretim hattında monte edilecek. Hyundai Avrupa CEO'su Xavier Martinet, bu düzenin markaya esneklik kazandırdığını ve pazar talebine göre üretim hacmini hızla ayarlayabildiklerini vurguluyor.

Marka, önümüzdeki 18 ay içinde Avrupa'ya beş yeni elektrikli ve elektrifikasyonlu model sunmayı planlıyor. Bu modeller arasında IONIQ 3'ün crossover versiyonu, yeni nesil Tucson, güncellenmiş i30 ve ikinci nesil Bayon yer alıyor. Hyundai'nin hedefi, 2027 yılına kadar Avrupa'daki tüm modellerini elektrikli versiyonlarla donatmak.