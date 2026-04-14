Son Mühür / Erkan Doğan - Buca’da Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Gazi Ayşe Hanım Kız Öğrenci Yurdu’ndaki yemek skandalı yeni boyut kazandı. Dünkü eylem sırasında yemekten iki öğrencinin daha zehirlendiği ortaya çıktı.

28 kız öğrencinin yemekten zehirlendiği Buca’daki Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Gazi Ayşe Kız Öğrenci Yurdundaki skandal büyüyor. Yurt önünde dün akşam basın açıklaması yapan yurt öğrencileri ve CHP Buca Gençlik Kolları üyeleri, yurtta çıkan yemeklerin sağlıklı ve hijyen olması gerektiğinin altını çizmişti. Buca CHP Gençlik Kolları Başkanı Sezer Alaca ve Gençlik Kolları Sekreteri Ece Yılmaz, “İzmir Buca Gazi Ayşe Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşananlar uzun süredir ihmal edilen denetim süreçlerinin ve kamusal sorumluluğun açık bir sonucudur. Öğrencilerimizin sağlığı, hiçbir kurumun ihmaline ya da yetersizliğine bırakılacak bir konu olamaz Devlet adına yetki kullanan öğrenci yurtları gibi alanlarda, düzenli ve şeffaf denetim mekanizmalarını eksiksiz işletmesi zorunluluktur” demişti.

İki yurt öğrencisi daha hastaneye kaldırıldı

Yurttaki öğrencileri temsil eden konseyin temsilcisi Son Mühür’e yaptığı açıklamada, “Basın açıklaması yaptığımız akşam iki öğrenci arkadaşımız yediği yemekten dolayı fenalaştı. Basın açıklamasından sonra ambulans geldi ve arkadaşlarımız hastaneye kaldırıldı. Biz güvenli ve nitelikli yurtlar için eylemlerimize devam edeceğiz” dedi.