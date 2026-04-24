Son Mühür - ABD, İsrail ve İran arasında tırmanan gerilimin en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda yaşanan son gelişmeler, küresel enerji piyasalarını yeniden sarstı. İran’ın boğazda iki yabancı gemiye müdahalesinin ardından petrol fiyatlarında sert yükseliş görüldü.

Gerilimin ardından ABD tipi WTI ham petrolün varil fiyatı yaklaşık 97 dolara yükselirken, Türkiye’nin referans aldığı Brent petrol de iki haftanın ardından yeniden 100 doların üzerine çıkarak 106 dolar seviyelerinde işlem görmeye başladı. Uzmanlar, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20’sini etkilediğini ve bu nedenle fiyatlarda hızlı dalgalanmalara yol açtığını ifade ediyor.

Enerji piyasaları uçuşa geçti

Dış basında yer alan analizlere göre, bölgedeki askeri hamleler ve gemi krizleri petrol piyasasında ciddi belirsizlik yaratıyor. ABD’nin İran’a ait bir gemiye el koyması ve Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri hareketlilik, enerji arzına ilişkin endişeleri artırarak fiyatların yeniden yükselmesine yol açtı. Ayrıca boğazda yaşanan aksaklıkların tanker trafiğini önemli ölçüde azalttığı ve bunun da küresel piyasalarda arz sıkıntısı riskini büyüttüğü ifade ediliyor.

“Ordumuza ablukayı sürdürme talimatı verdim”

Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran’a yönelik ablukayı sürdüreceklerini belirterek, “Ordumuza ablukayı sürdürme talimatı verdim” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, piyasalardaki tedirginliği daha da artırdı.

''Kırmızı çizgi''

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’ndaki güvenliğin ihlal edilmesini “kırmızı çizgi” olarak nitelendirerek, bölgedeki askeri gerilimin sürebileceği mesajını verdi.

Küresel ekonomide ciddi baskı

Uluslararası raporlara göre, savaşın başlamasından bu yana yüz milyonlarca varillik petrol arzı piyasaya sunulamazken, bu durum küresel ekonomi üzerinde ciddi baskı oluşturdu. Analistler, Hürmüz Boğazı’nda olası bir kapanma ya da askeri gerilimin artması halinde petrol fiyatlarının daha da yükselebileceği ve küresel enflasyonun artabileceği uyarısında bulunuyor.