Son Mühür - ABD ile İran arasında uzatılan ateşkesin ardından diplomatik temasların ne zaman yeniden başlayacağına dair belirsizlik sürüyor. Washington yönetimi, Hürmüz Boğazı’ndaki askeri ve deniz kontrol önlemlerini kaldırmayı düşünmediğini vurgularken, Tahran ise bu uygulamaların sona ermesi durumunda yeniden müzakere masasına oturabileceğini ifade ediyor. Tarafların geri adım atmaması, Hürmüz hattındaki gerilimin yüksek seviyede kalmasına neden oluyor.

Hürmüz’de tansiyon yükseliyor

Bu gelişmelerin yanı sıra Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada donanmaya Hürmüz Boğazı’na mayın döşeyen gemilerin vurulması yönünde talimat verdiğini duyurdu. Bu açıklama, bölgedeki gerilimi daha da artırabilecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

''Üç katına çıkmasını emrediyorum''

Donald Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"ABD Donanmasına, Hürmüz Boğazı sularına mayın döşeyen her türlü tekneyi, küçük tekneler bile olsa (Donanma gemilerinin hepsi, 159 tanesi, denizin dibinde!), vurup imha etme emri verdim. Hiç tereddüt edilmeyecek. Ayrıca, mayın temizleme gemilerimiz şu anda boğazı temizliyor. Bu faaliyetin üç katına çıkarılarak devam etmesini emrediyorum!"