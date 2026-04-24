Son Mühür- Deniz Baykal'ın kaset skandalı sonrası genel başkanlık koltuğundan ayrıldığı süreçte CHP Genel Sekreter koltuğunun sahibi olan Önder Sav'ın tercihleri merakla beklenmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıl sürecek genel başkanlık sürecinin başlamasına neden olan Önder Sava, genel başkan seçtirdiği Kılıçdaroğlu'yla kısa bir süre sonra ters düşerek görevini bırakmak zorunda kalmıştı.



Önder Sav'ın “Kılıçdaroğlu projedir diyenlere çok öfkeliyim. Kurultaya 12 gün kala Baykal’ın kasetleri çıktı.

O zor süreçte Kılıçdaroğlu’na genel başkanlığı ben teklif ettim.

Kılıçdaroğlu, kendisinin değil benim genel başkan olmam için düşüncemi aldı.

Ben kabul etmedim.

Partideki sorunları Kılıçdaroğlu genel başkan olursa bitirebilirdik.

Deniz Baykal istifa edeceğini bile bana söylemedi.

Deniz Baykal geri dönmek istiyordu.

Ama ben Baykal’ı değil, partimi düşündüm'' sözleri, mutlak butlan tartışmalarının arttığı süreçte yeniden gündeme geldi.

Yarın aynı rezillikleri...



Önder Sav'ın açıklamalarına göndermede bulunan Demokrasi İçin Yurttaşlar Hareketi'nden siyasal bilimci Altuğ Öztürk,

''Biz komplo anlatılarını çok seven bir toplumuz. Kılıçdaroğlu'nun reflekslerini projeyle açıklamaya gerek yok. Çevresini sarmış çıkar ağı, gücü bırakmak istemiyor. İktidar da bu düşkünlüğü gördüğü için alan açıyor. Yarın aynı rezillikleri bir başka düşkün ekip yapacak'' hatırlatmasında bulundu.

''CHP tabanı siyasetçilere güvenmemesi gerektiğini anlamak zorunda'' mesajı veren Altuğ Öztürk,

''Partisine üye olup ilçesindeki grupları dengelemeyi öğrenmek zorunda. Bağımsız fertler, ilçelerindeki ekiplerin ipini delegasyon kapasitesiyle tutmazlarsa bu utanç kültürü tekrar etmeye devam eder. Genel seçim gibi gidip ilçe yönetimlerini siz belirleyeceksiniz. Başka bir yolu yok'' değerlendirmesinde bulundu.

