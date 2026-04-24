ABD ile İran arasındaki deniz gerilimi, Hürmüz Boğazı ve çevresinde sürmeye devam ediyor. İran basınında yer alan bilgiler çerçevesinde, ABD’nin uyguladığı deniz ablukasına rağmen bir yük gemisinin ülkeye ulaşmayı başardığı ifade edildi.

ABD ablukasına rağmen geçti!

Hürmüz Boğazı ve çevresinde gemi trafiği aksamaya devam ediyor. İran’a ait pirinç yüklü bir yük gemisinin ablukaya rağmen ülkeye ulaştığı aktarıldı.

Bahse konu olan gemi, ABD donanması tarafından müdahale girişimine uğradı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri unsurları tarafından eşlik edilerek Umman Denizi üzerinden geçişini gerçekleştirdi.

Deniz trafiği baskı altında!

ABD’nin bölgede gerçekleştirmiş olduğu denetim faaliyetleri çerçevesinde, Hürmüz hattında ticari gemi trafiğinde ciddi aksamalar yaşanmaya devam ediyor. Küresel enerji ve ticaret açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki son durum uluslararası piyasalar tarafından da gözetim altında.