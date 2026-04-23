Son Mühür- 31 Mart seçimleri sonrası Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu yirminin üzerinde CHP'li belediye başkanı soruşturmaların hedef olmuştu.

Son olarak Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanmasının ardından, soruşturmaların CHP'li belediyeleri hedef aldığı tartışmalarına İçişleri Bakanlığı verilerle cevap verdi.

En çok AK Partili belediyeye açılmış...



TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, İçişleri Bakanlığı'nın hangi belediyelere yönelik soruşturma açtığına dair istatistik bilgilerini paylaştı.

Bakanlığın açıklamasına göre ,

“31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinden 17 Nisan 2026 tarihine kadar 3 bin 309 araştırma ve inceleme yürütüldü'' hatırlatmasında bulunan Atik, bunların 1.535’i hakkında soruşturma izni verildiğine dikkat çekti.

Bu soruşturmaların dağılıma baktığımızda 677’si AK Partili belediyelerle ilgili diyen Fatih atik,

''371’i CHP’li, 128’i MHP’li, 18’i DEM Partili, 9’u İYİ Partili, 332’si de diğer partilere mensup belediyelerle ilgili.

Bu veriye göre en fazla soruşturma izni verilen belediyeler AK Partili belediyelerdir'' değerlendirmesinde bulundu.