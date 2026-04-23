Son Mühür - Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler’den kötü haber geldi. Genç oyuncunun sağ uyluk kasında zedelenme tespit edildi.

Real Madrid açıkladı

İspanyol ekibinden, "Real Madrid Sağlık Ekibi tarafından bugün oyuncumuz Arda Güler'e yapılan testler sonucunda, sağ bacağındaki uyluk kasında (biceps femoris) bir kas zedelenmesi teşhis edildi. İyileşme süreci takip edilecektir." şeklinde flaş bir açıklama geldi.

Arda Güler ile ilgili İspanyol basınında yer alan ilk haberlerde, sakatlığın ciddi olmadığı ve arka adalesindeki zedelenmenin hafif düzeyde olduğu aktarıldı. Milli oyuncunun, tedbir amaçlı olarak önümüzdeki birkaç hafta boyunca takımdan ayrı kalacağı belirtildi.

Dünya Kupasına yetişecek

Arda Güler’in tedavi sürecinin 4-5 haftayı bulabileceği ve bu nedenle sezonu kapattığı öğrenildi. 21 yaşındaki milli oyuncunun, 11 Haziran’da başlayacak 2026 Dünya Kupası’na yetişmesinin beklendiği ifade edildi. Genç futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 50 maçta forma giyerken 6 gol atıp 14 asistlik katkı sağladı.