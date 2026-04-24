Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24.04.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Kararlar arasında, TBMM kararı dikkat çekti. Yayımlanan TBMM kararına göre, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olayların Meclis araştırma komisyonu kuruldu.

Bu kapsamda komisyonun kuruluş amacı; çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi olarak öne çıktı.

Söz konusu karar şu şekilde:

"Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Okullarda Meydana Gelen Olaylar ile Çocukların Dijital Ortamlarda Karşılaştıkları Riskler ve Olumsuz Etkilerin Tüm Yönleriyle Ele Alınarak Araştırılması, Çözüm Önerileri Geliştirilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 22 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve kâtip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 21.04.2026 tarihli 84'üncü Birleşiminde karar verilmiştir."