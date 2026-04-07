Son Mühür- Dünyanın en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Panama'da bir köprü yakınlarında yakıt tankerlerinin patlaması sonucu çok bir kişinin öldüğü, ikisi itfaiyeci dört kişinin yaralandığı ve bir kişinin kayıp olduğu öğrenildi.

Enerji diplomasisi alanında Türkiye’nin önde gelen uzmanlarından biri olan Caner Can,

''Gözler Hürmüz Boğazı’ndayken bugün Panama Kanalında ciddi bir patlama yaşandı. Patlamada, Pasifik Okyanusu tarafındaki 2 köprüden biri “Bridge of the Americas” hasar aldı. Küresel deniz ticaretinin yaklaşık yüzde 5'inin yapıldığı Panama Kanalı'ndan en çok ABD yararlanıyor'' değerlendirmesinde bulundu.

Newsroom Panama gazetesinin verdiği bilgilere göre patlama, Pazartesi günü yerel saatle 16:12'de, Balboa petrol tankı tesisinde çıkan bir yangının ardından Panama City'deki Amerika Köprüsü'nü (Bridge of the Americas) sardı.

İlk patlamanın ardından alevler hızla yükselirken yangının güçlükle kontrol altına alındığı öğrenildi.

Alevlerin sardığı bölgede ikinci derece yanıkları olan iki kişinin kurtarıldığı söndürme çalışmaları sırasında da iki itfaiyecinin de birinci ve ikinci derece yanıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, kayıp olan kişinin ise arandığı bildirildi.

Amerika Köprüsü, Panama Kanalı'nın Pasifik girişini kapsayan 1654 metre uzunluğunda hayati bir karayoludur.

Panama Kanalı Otoritesi, patlamanın kanal trafiğini etkilemediğini açıkladı.

