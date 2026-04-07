NASA’nın 1972’den bu yana Ay çevresine gerçekleştirdiği ilk insanlı görev olan Artemis II’de kritik bir başarıya imza atıldı. NASA’nın açıklamasına göre, görevde yer alan 4 astronot Dünya’dan yaklaşık 406 bin 765 kilometre uzaklaşarak insanlık tarihinin ulaştığı en uzak mesafeye erişti. Böylece 1970 yılında Apollo 13 göreviyle kırılan rekor, 6 bin 602 kilometre farkla geride bırakıldı.

Isaacman: “Bu Görev İnsanlığa Umut Verdi”

NASA Başkanı Jared Isaacman, Artemis II görevi kapsamında tarihi başarıya imza atan astronotları tebrik etti. Isaacman, “Bu görev, insanların Amerika’nın neredeyse imkânsızı başarabileceğine ve dünyayı değiştirebileceğine yeniden inanmasını sağlayan bir an olarak hatırlanacak” ifadelerini kullandı.

10 gün sürecek Ay çevresi yolculuğu başladı

NASA’nın 1972’den bu yana Ay çevresine gerçekleştirdiği ilk insanlı görev olan Artemis II, 1 Nisan’da resmen başladı. Dört astronotu taşıyan Orion uzay aracı, Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketiyle yerel saatle 18.35’te ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden başarıyla fırlatıldı. Fırlatmanın ardından roketin aşama ayrılmalarının planlandığı şekilde gerçekleştiği ve Orion kapsülünün yörüngeye sorunsuz şekilde yerleştiği bildirildi.

Yaklaşık 10 gün sürecek görevde NASA astronotları Reid Wiseman, Victor Glover ve Christina Koch ile Kanada Uzay Ajansı (CSA) astronotu Jeremy Hansen yer alıyor. Astronotların Ay yüzeyine iniş yapmayacağı, ancak Dünya yörüngesinden çıkarak Ay’ın daha önce görülmeyen bölgelerine kadar ilerleyeceği belirtildi.