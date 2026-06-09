Son Mühür- Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 7440 sayılı Kanun kapsamında borçlarını 36 taksitle yapılandıran ancak ödemelerini aksatan yüz binlerce mükellefi yakından ilgilendiren kritik bir duyuru yayınladı. Taksitlerini kaçıranlar için süreç resmen başladı. Bu, yapılandırma avantajını kaybetmemek için sunulan son çıkış bileti.

İptalin eşiğinden dönmek için son gün 30 Haziran

Maliye, borçlarını 36 taksit seçeneğiyle yapılandıran ancak 2023, 2024, 2025 ve 2026 yıllarında üç veya daha az taksiti süresinde ödemeyen mükelleflere kritik bir hak tanıdı. Bu durumdaki mükellefler, ödemedikleri ya da eksik bıraktıkları tutarları 30 Haziran 2026 tarihine kadar kapatabilecek.

Sistem nasıl işleyecek? Gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanun uyarınca gecikme zammı oranında bir geç ödeme zammı hesaplanacak. Mükellefler, biriken borçlarını bu zamla birlikte tek seferde öderse yapılandırma hakları korunacak. Aksi takdirde tüm o avantajlar, silinen faizler ve taksit imkanları tamamen yanacak. Zaman daralıyor.

Ödemeler nereye ve nasıl yapılacak?

Gelir İdaresi Başkanlığı, mükelleflerin borçlarını kolayca kapatabilmesi için tüm kanalları açık tutuyor. Ödemeler şu yollarla yapılabilecek:

Dijital Kanallar: GİB’in resmi internet adresi (gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması.

Kartla Ödeme: Anlaşmalı bankaların yerli kredi/banka kartları ya da yurt dışı banka kartları.

Geleneksel Yollar: Anlaşmalı bankaların şubeleri, internet/mobil bankacılık kanalları, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri.

Sahte siteler pusuda

Sürecin en kritik noktası ise güvenlik. Son dönemde artan dolandırıcılık vakalarına karşı Gelir İdaresi Başkanlığı mükellefleri net bir dille uyardı. İnternet üzerinden yapılacak aramalarda sahte vergi dairesi sitelerine yönlenme riskine karşı, tarayıcının adres çubuğuna doğrudan gib.gov.tr yazılarak giriş yapılması gerekiyor. Mağdur olmamak için bu detayı gözden kaçırmayın.

