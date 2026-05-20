Süper Lig'in dev kulübü Fenerbahçe’de yaklaşan olağanüstü genel kurul öncesi başkan adaylığını açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım, İzmir’de kongre üyeleriyle bir araya geldi. Fenerbahçe camiasına önemli mesajlar veren Yıldırım, hem sportif başarı hem de kurumsal yapı konusunda kapsamlı projeler hazırladıklarını ifade etti.

“İzmir’den hep destek gördük”

İzmir’in Konak ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’nin yeniden güçlü bir yapıya kavuşması gerektiğini ifade etti.

Fenerbahçe camiasının birlik içinde olması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, “Biz İzmir’e hep geldik ve destek gördük. Yine destek göreceğiz. 12 yıllık gidişatın durdurulması için göreve gelmek istiyoruz. Bu sistem kurma meselesidir, Fenerbahçe’ye sistem kuracağız. İlk hedefimiz şampiyon olmak” ifadelerini kullandı.

“Yeniden kurumsal yapıya kavuşturacağız”

Fenerbahçe’nin yeniden güçlü bir kurumsal kimliğe sahip olması gerektiğinin altını çizen Yıldırım, geçmiş dönemde oluşturulan yapının zaman içerisinde zarar gördüğünü de sözlerine ekledi.

Kulübün tüm dinamiklerinin yeniden bir arada toplanacağını ifade eden Yıldırım, taraftar, kongre üyeleri ve divan kurulunun daha etkin olduğu bir yapı oluşturacaklarını ifade etti.

“Futbol aklı eski sporculardan oluşacak”

Yönetim yapısında futbol şubesinin çok daha etkin bir konumda olacağını belirten Aziz Yıldırım, kulüp içerisinde danışma sistemi kurulacağını da belirtti.

Eski sporculardan oluşacak bir futbol aklının takımların yapılanmasında aktif rol oynayacağını ifade eden Yıldırım, basketbol tarafında ise Ömer Onan’ın görev alacağını belirtti.

“Takviye şart”

Transfer çalışmaları hakkında da konuşan Aziz Yıldırım, mevcut kadronun kaliteli olduğunu ancak bazı bölgelere önemli takviyeler yapılması gerektiğini ifade etti.

Özellikle santrfor transferi üzerinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirten Yıldırım, “2 santrfor için çalışmalar sürüyor. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor. Diğer bölgeler için de değerlendirmeler yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tüm kırgınlıkları bitirir”

Fenerbahçe camiasındaki kırgınlıkların başarıyla sona ereceğini belirten Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün yeniden güçlü bir birlik ortamına ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

“Fenerbahçe’de huzur olursa Türkiye’de de huzur olur” diyen Aziz Yıldırım, geçmişte olduğu gibi mücadele etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Başkan olmadığı dönemde de kulübün zarar görmemesi için dikkatli bir şekilde hareket ettiğini söyleyen Aziz Yıldırım, hiçbir zaman Fenerbahçe’nin aleyhine hareket etmediğinin altını çizdi.