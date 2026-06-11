Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezindeki 21 mayıs mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin, Özgür Özel’in yakın ekibindeki 9 isim için ihraç kartını masaya sürmesi partiyi kelimenin tam anlamıyla böldü. Karşı hamle ise gecikmedi. Aralarında İzmir siyasetinden de isimlerin de yer aldığı 28 Parti Meclisi (PM) üyesi topluca istifa etti.

Dengeleri değiştiren istifalar

Kılıçdaroğlu ekibinin ihraç hamlesiyle sayısal üstünlüğü ele geçirme planı, PM içindeki İzmir blokuna çarptı. Özgür Özel’e destek veren Selin Sayek Böke de PM üyeliğinden istifa etti. Gökçe Gökçen de her ne kadar şimdiki dönem İzmir milletvekili olsa da mutlak butlan kararı öncesi İstanbul milletvekiliydi. İzmir milletvekillerinin içerisinde istifa eden bir diğer milletvekili de Ednan Arslan oldu. Son Mühür'ün ulaştığı bilgilere göre istifa eden PM üyelerinden henüz bir açıklama yapılmayacağı, resmi açıklamayı parti sözcüsünün yapacağı öğrenildi.

Üye sayısı eşik altına indi

İstifaların zamanlaması ve arkasındaki matematik tam bir satranç hamlesi. Toplam 57 üyesi bulunan PM, aralarında Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Özgür Karabat’ın da bulunduğu 28 kişinin istifasıyla kelimenin tam anlamıyla çöktü. Üye sayısı kritik eşiğin altına indi.

Tüzük kuralları oldukça açık. PM üye sayısı 40’ın altına düştüğü an, mevcut yönetimin direnme şansı kalmıyor. Parti, 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gitmek zorunda. Genç ve dinamik kadroların bu hamlesi, genel merkezi köşeye sıkıştırdı.