Şöyle başlamak doğru olacak! Sevinelim mi, yoksa endişelenmeye mi başlayalım? Neden? Çünkü... TÜİK verilerine göre... Güzel Türkiyem... “86,1 milyona uzanan” nüfusuyla... Dünyanın en kalabalık 18'inci ülkesi oldu; hayırlısı!..

Çocuk ve genç nüfus oranı ile...

Doğurganlık hızı dünya ortalamasının altında kaldı...

Ancaaak...

Yaşlı nüfus oranı ise dünya ortalamasının üstüne çıktı!..

Yani...

“Hızla yaşlanıyoruz aslanlar gibi...”

*

Kimilerine göre “ürkütücü” olan şu:

Türkiye'nin nüfusu hızla yaşlanıyor...

Ancaaak!

Hiç beklenmedik bi’şi oldu!

Doğal olarak...

Doğurganlık hızı düşüyor ve yaşam süresi uzuyor...

Buraya dikkat!

(Türkiye böyle bi’tabloyu hiç yaşamamıştı!”)



65 yaşının üstündeki nüfus “9 milyon kişiyi aşarak”...

Toplam nüfusun “yüzde 11”ine ulaştı...

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...Ve, önemli bir ayrıntı daha...

An itibarıyla...

“Çocuk ve genç nüfus oranı” ise dünya ortalamasının altına geriledi...

Bu da sıkıntılı bir gelişme...

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Rakamlar çok ilginç...

Mesela...

Yaşlı nüfusun en yüksek olduğu şehirler...

Sinop... Kastamonu... Giresun... olarak sıralanırken...

Yaşlı nüfusun en düşük olduğu iller:

Şırnak... Şanlıurfa... Hakkari... olarak anılıyor...

Avrupa Birliği ortalamasıyla karşılaştırıldığında...

Her ne kadar...

“Türkiye hala genç bir ülke profili çizse” de...

Mevcut eğilimler nüfus yapısının giderek yaşlı ülkelere benzeyeceğini gösteriyor...

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Dikkate alınacak bir ayrıntı daha...

Azalan doğum oranları nedeniyle...

Yaklaşık 56 yıl önce “1970'li yıllarda”...

%48,5 olan çocuk nüfus oranı bi’anda geriledi...

“Avrupa Birliği” ortalamasıyla karşılaştırıldığında...

“Türkiye hala genç bir ülke profili” çizse de...

Mevcut eğilimler...

Nüfus yapısının giderek yaşlı ülkelere benzeyeceğini gösteriyor...

Asıl merak ettiğinizi yazıyorum...

İzmir en düşük doğurganlık oranına sahip şehir değil!..

“1,10 çocuk ortalaması” ile...

Türkiye genelinde en düşük ikinci sırada yer alıyor...

TÜİK'in 2025 Doğum İstatistikleri verilerine göre...

“1,09 çocuk” ile Bartın en düşük doğurganlık hızına sahip şehir...

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Bir de Türkiye geneli “vefat” ve “mezarlık” sayısı...

Çok konuşuluyor...

O’nun da cevabı var...

An itibarıyla...

Türkiye genelinde “günlük vefat ortalaması” yaklaşık “1.500”...

Bu veri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan en son resmi yıllık toplam vefat sayısının (491 bin 684) 365 güne bölünmesiyle elde edildi...

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Bitiriyoruz...

Türkiye Gazetesi’nin, ekonomi muhabiri ve editörü Kaan Zenginli’nin İstanbul’la ilgili dikkat çekici ayrıntıları ile... İstanbul merkezde yer bulamayan ve kilometrelerce uzağa yönlendirilen İstanbullular isyanda... Kabir ziyareti saatleri buluyor... Sonunda vatandaş, çareyi cenazesini memleketine göndermekte buluyor... Kalan mezar yerlerinin fiyatı ise dudak uçuklatıyor... 2026 güncel verilerine göre; Zincirlikuyu, Karacaahmet, Aşiyan ve Ulus gibi tarihi alanları kapsayan 1. Grup mezarlıklarda, henüz hayattayken “önceden boş yer alma” bedeli “300 bin lira”nın üstünde...

Nokta...

Hamiş 1: Konut ve ticari alan getirisi o kadar yüksek ki, kent merkezlerinde “mezarlık alanı” olarak ayrılabilecek kamusal araziler yıllar içinde betona teslim edilmiş... Bugün belediyelerin yeni mezarlık alanı açabilmek için kamulaştırma yapması, astronomik arazi maliyetleri yüzünden neredeyse imkânsız hâle geldi... Dirisine ev bulamayan şehirlerin, ölüsüne mezar yeri bulamaması sürpriz değil...

Hamiş 2: Türkiye'nin nüfusu hızla yaşlanıyor... Doğurganlık hızının düşmesi ve yaşam süresinin uzamasıyla birlikte; 65 yaş ve üzeri nüfus 9 milyon kişiyi aşarak toplam nüfusun %11'ine ulaştı... Çocuk ve genç nüfus oranı ise dünya ortalamasının altına gerilemiş durumda...

Sonsöz: 2026 güncel verilerine göre; Zincirlikuyu, Karacaahmet, Aşiyan ve Ulus gibi tarihi alanları kapsayan 1. Grup mezarlıklarda, henüz hayattayken “önceden boş yer alma” bedeli tam 334.896 TL’ye ulaşmış vaziyette...