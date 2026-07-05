Çoğumuz pek bilmeyiz ama... Yeri geldiğinde... “Ders olsun...” dercesine şu “özlü söz”ün hakkını unutmayalım... Ne demişler?

“Geçmişe bakarken hissettiğin pişmanlık, gelecekteki cesaretine şekil veren bir aynadır..." Yani, demek istiyoruz ki; (Geçmiş hatalarımız, gelecekte daha güçlü olmamıza yol açar...)

...Ve, yine derler ki...

“Hayat, şüphelerle dolu bir roman gibidir…”

Çok doğru…

Çünkü birkaç dakika sonra ne olacağına dair…

Hiçbir fikrimiz olmuyor nedense(!)…

İşte…

Okumaya başladığınız “yaşanmış” öykü…

Hayatın…

Size… Bize… Hepimize…

Rastgele serpiştirdiği…

“Al, bu da senin alın yazın!”

Dediği “kader yolculuğu”nun birinci mevki bileti…

*

Yıllar yıllar önceydi…

Türk Sineması'nın “Çirkin Kralı” namıyla anılan Yılmaz Güney…

Senaryosunu yazıp başrolünü üstlendiği…

Pamuk işçilerinin yaşamlarını anlatan…

“Endişe” filmini çekmek üzere…

Adana'nın Yumurtalık İlçesi'ne gidiyor…

Film ekibi kalabalık…

Konaklamak için…

Deniz kenarındaki Belediye Plaj Moteli ile anlaşıyor…

*

…Ve, yıldız tarihi:

“13 Eylül 1974 Cuma…”

Neredeyse…

Tam da…

“52 yıl önce bugünler gibi…”

O gün…

Belki de ekibin en çok yorulduğu gün…

Güzel bir masa onları bekliyor…

Yılmaz Güney'in yanında…

Eşi Fatma Pütün var; ünlü eşini hiç yalnız bırakmıyor…

Adana Belediye Başkanı Ege Bagatur…

Öğretmen Murteza Timur, Ali Özgentürk, Şerif Gören…

Hepsi aynı masada…

Belki de bir tesadüf; bilinmez…

Yumurtalık ilçesi hakimi Sefa Mutlu ile eşi Nuran Hanım da…

Konuklarıyla birlikte…

Yan masada yemek yiyorlar…

Bir ara…

Yılmaz Güney, masadaki ekip arkadaşlarına soruyor:

“Film setinde tabancanın sesi iyi kaydedilmemiş... Burada ateş etsem iyi çıkar mı acaba?”

Yayındakiler, “Aman abi yapma!' diyerek ünlü sanatçıyı…

Vazgeçirtmeye çalışıyor…

*

Tam o sırada…

Karşı masadan, “Çirkin Kral silah sıkacak!” sesleri geliyor…

Ve yine iddialara göre…

Hakim Safa Mutlu ayağa kalkıyor ve sesleniyor:

“O Çirkin Kral ise ben de Yumurtalık kralıyım, silah sıkarsa tutuklarız…”

Aynı anda Yılmaz Güney art arda havaya üç el ateş ediyor ve iddialara bakılırsa “Gel lan, tutukla!” diye karşılık veriyor...

Yumurtalık hakimi çok sinirleniyor…

Yılmaz Güney'in yanına gelip bağırıp-çağırıyor…

Araya girenler…

Hakim Mutlu'yu gazinodan çıkarıp sahile indiriyorlar…

Hakim giderken…

İddialara göre…

“Silah sıkan adamın.....” diyerek küfür ediyor…

Yılmaz Güney ise çok sinirlenmiş tir tir titriyor...

Ortalık tam yatıştı derken…

Hakim Sefa Mutlu koşarak geliyor ve sandalyeyi kaptığı gibi…

Yılmaz Güney'e doğru savuruyor…

Aynı anda…

Yılmaz Güney elindeki tabancasını doğrultup, tetiğe basıyor…

Tek mermi hakimin gözünden giriyor; arkadan çıkıyor…

Hakim, yere yığılıyor…

Yılmaz Güney de şokta ama kaçmıyor…

13 Temmuz 1976 Salı günü…

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde kurulu mahkeme heyeti…

Yılmaz Güney'in…

19 yıl hapse mahkum edilmesi kararını veriyor…

Yarım asırdır unutulmayan “Yumurtalık Olayı”…

Hiç yoktan…

Alkolün, geleneksel kabadayılığın…

Korunması gerektiği düşünülen onurun…

Uyulması gerektiği savunulan…

Feodal davranışların neden olduğu korkunç bir olay…

Vurulup giden bir hakim ve…

Ve hapse düşen, en verimli çağında bir sanatçı…

*

Yılmaz Güney…

Cezaevindeyken senaryo yazmaya devam ediyor…

1978'de yazdığı…

Zeki Ökten ile yönettiği “Sürü” filmi…

1979'da “Locarno Uluslararası Film Festivali”nde…

“En İyi Film” seçiliyor…

“Altın Leopar Ödülü” artık o aktörün oluyor…

*

Yılmaz Güney…

1981'de izinli olarak çıktığı Isparta Yarı Açık Cezaevi'ne bi’daha geri dönmüyor…

Firar ediyor; yurtdışına kaçıyor…

Fransa'ya yerleşiyor…

Yazdığı…

Yapımcılığını üstlendiği ve…

Asistanı Şerif Gören'le birlikte yönetmenliğini yaptığı “Yol” filmi…

1982 Cannes Film Festivali'nde…

“En İyi Film”seçilip Altın Palmiye Ödülü'nü kazanıyor…

Bu ödülü Türkiye'den kazanan ilk yönetmen oluyor...

12 Eylül döneminde Türk vatandaşlığından çıkarılıyor…

Ve…

9 Eylül 1984'te, mide kanserinden bu dünyaya veda ediyor…

İnanılacak gibi değil ama gerçek…

Bu dünyadan ayrılırken…

47 yaşındaydı…

*

Bitiriyoruz…

Yılmaz Güney, Kürt asıllıydı…

Kısacık ömrünün (47) sekiz yılını cezaevinde geçirdi…

Eserleriyle…

Yurt içinde ve dışında…

Çok sayıda ödülün sahibi oldu…

Şu rekorlar zincirine bakar mısınız?

*114 filmde oyuncu… *26 filmde yönetmen… *15 filmde yapımcı… *64 filmde senarist…

Olarak unutulmaz bir isim bıraktı…

Yaşasaydı bugün 89 yaşında olacaktı…

Ve…

Hala…

O'nun gibi bir sanatçı Yeşilçam'a gelmedi…

Yılmaz Güney'in hayat hikayesini…

Beyaz perdeye taşıyacak sinema filminin hazırlıklarının sürdüğü konuşuluyor...

Filmin yönetmeni Yüksel Aksu…

Nokta…

Hamiş 1: Bir gazeteci, fi tarihinde Yılmaz Güney'e şöyle der: “Ayhan Işık yakışıklı, oysa sen yakışıklı değilsin” Yılmaz Güney cevap veriyor: “Madem benim krallığıma engel olan çirkinliğim o zaman ben de Çirkin Kral'ım…”

Hamiş 2: Yılmaz Güney, Yeşilçam’da aşırı sol ve komünist kimliğiyle tanınan bir devrimci ve siyasi aktivistti... Ancak siyasi duruşunun yanı sıra, karıştığı şiddet olayları ve yargıç cinayeti nedeniyle kamuoyunda tartışmalı bir figür olarak tanınıyor...

Hamiş 3: Yılmaz Güney’in hayatını anlatacak film bir süre ertelenmiş olsa da, şu an resmi olarak hazırlık aşamasında... Midwood Pictures yapımcılığında ve Yüksel Aksu yönetmenliğinde çekilmesi planlanan projede, Yılmaz Güney’i Erkan Kolçak Köstendil'in canlandırması öngörülüyor...

Hamiş 4: Senaryo, Yılmaz Güney’in eşi Fatoş Güney’in "Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun" isimli kitabından uyarlanıyor...

Sonsöz: “Benim oturduğum mahallenin yolları çamurluydu, boyalı ayakkabı giysem bile, o yollardan geçtikten sonra çamurlanmamaları mümkün değildi... Hayatım da böyle… / Yılmaz Güney: Oyuncu, yönetmen, senarist, yapımcı, yazar, şair ve aktivist…”