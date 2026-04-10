Hizbullah, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarına karşı yeni bir misilleme gerçekleştirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan’dan atılan roket nedeniyle ülkenin merkez ve güney bölgelerinde sirenlerin devreye girdiğini açıkladı. Güneydeki Aşdod kentinde de erken uyarı sistemlerinin çalıştığı bildirildi.

Roketin Aşdod yakınlarında hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği ve ilk bilgilere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı aktarıldı. İsrail basını ise söz konusu saldırının sınır hattını değil, ülkenin iç kesimlerini hedef almasına dikkat çekerek bunun savaş sürecinde Hizbullah’ın en derine ulaşan saldırılarından biri olduğunu vurguladı.