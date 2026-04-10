ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden ücret talep ettiği yönündeki iddialara tepki gösterdi. Trump, böyle bir uygulamanın kabul edilemez olacağını belirterek, eğer doğruysa derhal son verilmesi gerektiğini ifade etti.

"Yakında petrol akışının başladığını göreceksiniz"

Bir diğer paylaşımında, Wall Street Journal gazetesinin kendisinin "İran’da zaferi vaktinden önce ilan ettiğini" yazdığını hatırlatan Trump, "Bu gerçek bir zaferdir ve bunda ‘vaktinden önce’ diyecek bir şey yoktur. Benim sayemde İran asla nükleer silaha sahip olmayacak ve çok yakında, İran’ın yardımı olsun ya da olmasın, petrol akışının başladığını göreceksiniz; benim için her iki seçenek de fark etmez" ifadelerini kullandı. Wall Street Journal’ın her zamanki gibi yazdıklarını geri almak zorunda kalacağını öne süren Trump, "Her zaman eleştirmeye hazırlar, ancak yanıldıklarında bunu asla kabul etmezler ki bu da çoğu zaman yaşanır" dedi.

"İran çok kötü bir iş çıkarıyor"

Trump, İran’la ilgili son paylaşımında tekrar Hürmüz Boğazı’ndaki duruma değinerek, "İran, petrolün Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verme konusunda çok kötü bir iş çıkarıyor, bazıları bunun onursuzca olduğunu dahi söyleyebilir. Bizim yaptığımız anlaşma bu değil!" ifadelerini kullandı.