İran devlet televizyonu, Said İravani’nin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güvenlik Konseyi dönem başkanlığına gönderdiği mektubu kamuoyuyla paylaştı.

Mektupta, adı geçen ülkelerin topraklarının ABD ve İsrail saldırılarında kullanıldığına dair İran Silahlı Kuvvetleri tarafından hazırlanan izleme ve değerlendirme raporlarının daha önce Konsey’e sunulduğu hatırlatıldı.

İran’dan 5 ülkeye suçlama: “Saldırılara destek verdiler”

Said İravani, Birleşmiş Milletler’e gönderdiği mektupta, ABD ve İsrail’in saldırılarında bazı ülkelerin topraklarının kullanıldığını ve bu süreçte sivil hedeflere yönelik yasa dışı eylemlere destek verildiğini öne sürdü. Mektupta, söz konusu ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiği iddia edilerek, İran’a verilen maddi ve manevi zararların tazmin edilmesi gerektiği vurgulandı.

İravani’nin daha önce de Birleşmiş Milletler’e sunduğu raporda, bazı Körfez ülkeleri ile bölge devletlerinin hava sahası ve topraklarının bu saldırılarda kullanıldığına ilişkin bulgulara yer verildiği hatırlatıldı.