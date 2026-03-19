76 yaşındaki Maye Musk, İstanbul programı sırasında yalnızca kitap imza etkinliğiyle sınırlı kalmadı. Ünlü model Tülin Şahin ile de özel bir buluşma gerçekleştiren Musk, şehrin kültürel dokusunu ve mutfağını yakından keşfetme fırsatı buldu. İşte Maye Musk'ın İstanbul ziyaretinin detayları.

Maye Musk İstanbul'da ne yaptı?

Maye Musk, İstanbul'daki D&R Kanyon mağazasında düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu. Etkinlikte kendisine yöneltilen sorulara samimi yanıtlar veren Musk, sağlıklı yaşam felsefesini özetlerken dikkat çeken bir cümle kurdu: "Hayattaki en önemli zenginlik sağlık." Ayrıca Türkiye ile ilgili izlenimlerini de katılımcılarla paylaştı.

İstanbul programı boyunca şehrin gastronomisini de deneyimleyen Maye Musk, arkadaşlarıyla gittiği bir balıkçıda ata tohumu domates, tandırda kalkan ve avokadolu karides yedi. Ünlü model Tülin Şahin ile de bir araya gelen Musk'a Şahin, uzun yıllardır modellik yaptığını hatırlattı. Şahin, ikisinin dünyanın farklı yerlerinde aynı ajanslara bağlı olduğunu belirterek buluşmalarının moda çevrelerinde büyük yankı uyandırdığını aktardı.

Maye Musk kimdir?

Maye Musk, 1948 yılında dünyaya geldi. Eğitim hayatını beslenme bilimi üzerine şekillendiren Musk, Güney Afrika'daki Orange Free State Üniversitesi'nden diyetetik alanında lisans derecesi aldı. Ardından Toronto Üniversitesi'nde beslenme bilimleri ve Güney Afrika'da diyetetik üzerine iki ayrı yüksek lisans tamamladı. Yaklaşık 45 yıl boyunca beslenme uzmanı olarak profesyonel danışmanlık verdi.

Modelliğe 15 yaşında Güney Afrika'da başlayan Maye Musk, yaşla birlikte kariyerini daha da güçlendirdi. 2017 yılında 69 yaşındayken kozmetik markası CoverGirl'ün marka elçisi seçilerek markanın tarihindeki en kıdemli temsilci unvanını aldı. Time, Vogue ve Cosmopolitan gibi prestijli dergilerin kapaklarında yer aldı.

Güney Afrika'da Errol Musk ile evliliğinden üç çocuğu olan Maye Musk, boşanmasının ardından çocuklarını tek başına büyüttü. Oğlu Elon Musk, dünyanın en zengin insanlarından biri olarak küresel çapta tanınıyor. Maye Musk, hem beslenme danışmanlığı hem de moda dünyasındaki aktif kariyerine devam ediyor.