Zatürre teşhisiyle bir süre hastanede tedavi gören eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi’nden taburcu edildi. Tedavi sürecini tamamlayan Çetin’e, eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Yoğun bakım süreci tedbir amaçlı yürütüldü

Geçtiğimiz günlerde zatürre teşhisi konulan Hikmet Çetin, doktorların kararıyla bir süre tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulmuştu. Sağlık ekibinin kontrolünde başarılı bir tedavi süreci geçiren Çetin’in durumunun stabil hale gelmesi üzerine taburcu edilmesine karar verildi.

Karayalçın’dan geçmiş olsun ziyareti

Taburcu olduğu gün eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, Çetin’i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. İkilinin hastaneden ayrılmadan önce kısa bir süre sohbet ettiği öğrenildi.

Haberal’a ve sağlık ekibine teşekkür etti

Hastaneden ayrılırken kısa bir açıklama yapan Hikmet Çetin, Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal başta olmak üzere tüm sağlık ekibine teşekkür etti.