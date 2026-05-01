Son Mühür/Merve Turan- Bornova’da bu yıl 1 Mayıs, şantiyelerdeki işçi buluşmalarıyla başladı ancak ilçede yaşanan acı trafik kazası nedeniyle kutlamaların o coşkulu hali yerini vakur bir duruşa bıraktı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sabahın erken saatlerinde Fen İşleri, Park Bahçeler ve Temizlik İşleri şantiyelerini ziyaret ederek işçilerin Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı. DİSK Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube Başkanı Uğur Nazlıoğlu’nun da eşlik ettiği programda hem belediye yönetimi hem de sendika temsilcileri 1 Mayıs’ın bir takvim yaprağından ibaret olmadığını, örgütlü mücadelenin her gün sürmesi gerektiğini hatırlattı.

“Sosyal adalet olmadan hiçbir hakkın karşılığı yok”

İşçilere seslenen Başkan Ömer Eşki “Sendikal mücadele sadece daha çok maaş almak değildir. Toplum olarak ya hep beraber bu haklara sahip olacağız ya da hiçbirimiz gerçek anlamda kazanamayacağız. Toplumsal dönüşümün ancak bilinçle mümkün olabilir.

Bu düzen ancak sizler etrafınızdaki insanları değiştirdiğiniz zaman değişecek. Çözümün temelinde ise sosyal adaletin ve fırsat eşitliği bulunuyor. Eğer işçinin çocuğu ile yöneticinin çocuğu aynı koşullarda okumuyorsa, aynı hastaneden yararlanamıyorsa orada adalet yoktur.

Sosyal adalet olmadan hiçbir hakkın gerçek karşılığı yok. Mevcut mücadele biçimleri yeterli değil. Ben işçi sınıfının bu mücadelelerle büyük bir kazanım elde ettiğine inanmıyorum.” dedi.

“Ne aldıysak mücadeleyle”

DİSK Genel-İş Şube Başkanı Uğur Nazlıoğlu ise “Hiçbir hak bize lütfedilmedi. Ne aldıysak mücadeleyle aldık. Bugün sahip olunan haklarımız geçmişte verilen mücadelelerin sonucu. Toplu sözleşme, hafta tatili, yıllık izin… Bunların hepsi işçi sınıfının ortak mücadelesiyle kazanıldı.”“1980’lerden bu yana sendikal haklar törpüleniyor, grevler yasaklanıyor, örgütlülük zayıflatılıyor. Bugün tablo karanlık olabilir ama bu bize umutsuzluk yaratmayacak. İşçi sınıfı yan yana gelerek mücadeleyi büyütmeye devam edecek.” diye ekledi.