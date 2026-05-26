Son Mühür- İzmir Güzelbahçe Belediyesi’ne yönelik yapılan operasyon, gündeme bomba gibi düşmüştü. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gerçekleştirdiği soruşturmada, belediye yönetimi ve çevresindeki isimlerin karıştığı iddia edilen organize suç ağına dair oldukça dikkat çekici detaylar gün yüzüne çıktı.

Aile şirketlerine kadar uzandı

Soruşturma oldukça geniş kapsamlı. İnceleme; mevcut belediye başkanından eski belediye başkanına, imar müdüründen zabıta müdürüne ve encümen üyelerine kadar uzanıyor. Aynı zamanda soruşturma kapsamında bu isimlerin eşleri ve aile şirketleri de dahil edildi.

İmar yolsuzluğu

Dosyadaki en büyük iddia, imar kirliliği üzerinden dönen rant çarkı. Şüphelilerin, yasal olmayan yapılara göz yumduğu, bu yapıların yıkılmasını engellediği ve karşılığında müteahhitlerden haksız kazanç sağladığı iddia ediliyor.

Bu süreçte bizzat rüşvet almak yerine, aracı şirketler ve "muameleci" olarak tabir edilen kişilerin kullanıldığı belirlenmiş.

2009'dan bugüne inceleniyor

Soruşturmanın kapsamı sadece bugünü değil, geçmişi de kapsıyor. Eldeki deliller, öne sürülen organize suç ağının 2009 yılından bu yana faaliyet gösterdiğine işaret ediyor.

İzmir Valiliği’nin araştırma raporları, geçmiş dönem kayıtları ve bilirkişi incelemeleri, sistemin yıllardır yapılandırılmış bir düzende işlediğini ortaya koyuyor.

Dosyadaki tanık beyanları ve ele geçirilen banka dekontları, rüşvet akışını boyutlarını somut delillerle ortaya koyuyor.

Eşler üzerinden para trafiği

Soruşturmanın en çarpıcı kısımlarından biri de para trafiği. Belediye Başkanı’nın eşinin sahibi olduğu şirket ile encümen üyesinin eşine ait şirketlerin, rüşvet paralarının sisteme sokulmasında kullanıldığı düşünülüyor.

Kamusal zarar 3,5 milyon TL

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay

Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın aynı zamanda Yarımada Belediyeler Birliği Başkanı. Bilirkişi raporları, Birlik üstünden gerçekleştirilen harcamalarda yaklaşık 3,5 milyon liralık bir kamusal zarar oluştuğunu belgeliyor.

Sabah saatlerinde düğmeye basıldı

Elde edilen tüm bu bulgular ve deliller sonucunda, 26 Mayıs 2026 sabahı 05.30-15:00 saatleri arasında harekete geçildi.

Savcılığın talimatıyla şüphelilerin evleri, iş yerleri ve araçları bir bir arandı. Soruşturma kapsamında el koyma işlemlerinin sürdüğü ve sürecin oldukça titiz bir şekilde takip edildiği bildiriliyor.