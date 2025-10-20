Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenecek Fashion Prime – Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı, 22-24 Ekim 2025 tarihleri arasında sektör profesyonellerini bir araya getirecek. Bu yılın teması gelinlik, abiye ve damatlık kumaşları olacak.

Sektörün buluşma noktası İzmir

Hazır giyim ve tekstil sektörünün en önemli fuarları arasında yer alan Fashion Prime, bu yıl 8’inci kez kapılarını açacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen fuar, 22-24 Ekim 2025 tarihleri arasında Fuar İzmir’de gerçekleştirilecek. Hazır giyim üreticilerinden tasarımcılara, tedarikçilerden yan sanayi temsilcilerine kadar sektörün tüm paydaşlarını buluşturacak olan fuar, 2026 yılı kumaş koleksiyonlarının ilk kez sergileneceği defilelerle moda dünyasına yön verecek.

Gelinlik, abiye ve damatlık kumaşları öne çıkıyor

Bu yılın teması, Türkiye’nin güçlü olduğu gelinlik, abiye ve damatlık üretiminde kullanılan kumaş ve aksesuarlarolacak. Fuar, İzmir’in bu alandaki üretim potansiyelini uluslararası arenaya taşırken, katılımcı firmalara hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen profesyonel ziyaretçilerle buluşma olanağı sunacak.

Uluslararası katılımcı ilgisi artıyor

Fashion Prime, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Bosna-Hersek, İtalya, Kosova, Mısır, Nijerya, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan ve Ukrayna gibi ülkelerden gelecek sektör temsilcilerini ağırlayacak. Fuar kapsamında düzenlenecek ikili iş görüşmeleri (B2B) programları, firmalara yeni ihracat bağlantıları kurma fırsatı sağlayacak.

Manufacturing bölümüyle güçlü ticari bağlar

Fuarın dikkat çeken bölümlerinden biri, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) iş birliğiyle oluşturulacak Manufacturing Bölümü olacak. Bu alanda yerli üreticiler ile yabancı markalar doğrudan bir araya gelerek iş birlikleri ve ihracat anlaşmaları yapabilecek.

Defileler fuara renk katacak

Fashion Prime kapsamında düzenlenecek solo ve karma kumaş defileleri, yeni koleksiyonların tanıtılacağı özel etkinliklerle moda dünyasına görsel bir şölen sunacak. 2026 yılı kumaş koleksiyonlarının ilk kez tanıtılacağı bu defileler, markalar için vitrin niteliği taşıyacak.

İhracata ve sektöre katkı

Fashion Prime, Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracat hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacak. 2025’in ilk dokuz ayında 12,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, son bir yılda 17 milyar dolar sınırını aştı. Ege İhracatçı Birlikleri üyesi firmalar da aynı dönemde 1,3 milyar dolarlık ihracat yaptı. Fuar, bu ivmeyi güçlendirerek yeni ticari bağlantıların kurulmasına katkı sağlayacak.

Güçlü kurumsal destek

T.C. Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, KOSGEB, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu ve birçok sektörel kuruluşun desteğiyle düzenlenecek Fashion Prime 2025, İzmir’i bir kez daha moda ve ticaretin merkezi haline getirecek.