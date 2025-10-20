Son Mühür/ Osman Günden - Bornova Belediyesi, çevre duyarlılığını artırmak ve sürdürülebilir yaşam bilincini yaygınlaştırmak amacıyla site sakinlerine atık yönetimi eğitimi verdi. Başkan Ömer Eşki, yeşil dönüşüm çalışmalarının Bornova’dan başlayarak dünyaya yayılacağını söyledi.

Bornova’da çevre bilinci güçleniyor

Bornova Belediyesi, çevre farkındalığını artırmak amacıyla yürüttüğü eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, gelen talepler doğrultusunda bir sitenin sakinlerine atık yönetimi ve çevre bilinci eğitimi düzenlendi. Eğitime katılan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sürdürülebilir bir gelecek için yürütülen projeler hakkında bilgi vererek çevre odaklı çalışmaların yalnızca yerel bir girişim değil, küresel bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

“Yeşil dönüşüm Bornova’dan başlayacak”

Başkan Ömer Eşki, çevreye duyarlı projelerin Bornova’da kalıcı bir model oluşturduğunu belirterek şöyle konuştu: “Buradaki çalışmalar, yeşil dönüşümün önemli bir ayağını oluşturuyor. Kent yaşamında altyapı yönetimi nasıl olacak, iklim kriziyle nasıl mücadele edeceğiz sorularına yanıt arıyoruz. Amacımız, bu çalışmaları adım adım büyüterek Bornova’dan İzmir’e, oradan da tüm dünyaya yaymak.”

Eşki, Bornova’daki çevre projelerinin sembolik değil, sonuç odaklı olduğuna dikkat çekerek “Deniz yıldızı mantığıyla hareket ediyoruz. Her küçük adım, büyük bir dönüşümün parçasıdır” ifadelerini kullandı.

“Artık iklim değişikliğinden değil, iklim krizinden söz ediyoruz”

Bornova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Fatma Mesutgil, çevre bilincinin yalnızca doğaya değil, ekonomiye de katkı sağladığını vurguladı. “Bugün artık iklim değişikliğinden değil, iklim krizinden bahsediyoruz. Dünyanın ortalama sıcaklığı 1 santigrat derece arttı ve bu artış aşırı sıcaklıkları beraberinde getiriyor. Bu noktada atık yönetimi hem çevre hem de ekonomi için büyük önem taşıyor.”

Mesutgil, geri dönüşümün hem çevresel hem de ekonomik fayda sağladığını, Bornova Belediyesi’nin bu konuda farkındalık çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

Bornova’dan dünyaya yayılan çevre bilinci

Bornova Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlediği eğitimlerle hem bireysel hem de toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor. Belediye, mahallelerden sitelere, okullardan sivil toplum kuruluşlarına kadar geniş bir yelpazede çevre dostu uygulamaları Bornovalılarla buluşturmaya devam edecek.