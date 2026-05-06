Olay, Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında yalnızca "çakmak isteme" yüzünden başlayan sözlü tartışma, kısa sürede gerilimin yükselmesiyle bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada ağır hasar alan Enes A., kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye sevk edilen talihsiz genç, doktorların bütün çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda Enes’in arkadaşı B.T. bıçakla yaralanırken, A.A. ise aldığı darbelerle şiddet gördü.

Olay yerinden kaçtılar

Cinayetin sonrasında 38 RA 510 plakalı otomobile binerek hızla olay yerinden kaçan 5 zanlıyı yakalamak için polis ekipleri adeta harekete geçti.

Gece boyu süren takibin ardından, söz konusu araç sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi’ndeki Evin Sokak üzerinde yol kenarına park edilmiş halde bulundu.

Araç bulundu

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemede, aracın bulunduğu noktanın firari şüphelilerden biri olan E.A.’nın ikametine çok yakın bir mesafede olduğu tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri araç üzerinde parmak izi ve delil çalışması yapmalarının ardından otomobil emniyet otoparkına götürüldü.

Polis ekipleri çalışmalarına devam ediyor

Aracı bırakıp yaya olarak kaçtıkları düşünülen 5 şüphelinin yakalanması için Kayseri Emniyeti geniş çaplı operasyonlarını sürdürüyor.