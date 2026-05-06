Antalya’da günlerdir süren bekleyişin ardından acı haber geldi. 30 Nisan gecesinden bu yana kendisinden haber alınamayan Kübra Yapıcı’nın cinayete kurban gittiği tespit edilirken, olayın failleri yürütülen detaylı çalışmanın ardından yakalandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı açıklamayla operasyonun detaylarını ve gelinen son noktayı kamuoyuna aktardı.

Üç bölgede eş zamanlı operasyon

Kübra Yapıcı’nın kaybının sonrasında başlatılan detaylı soruşturma, Manavgat, Serik ve Burdur alanında yoğunlaştı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile emniyet ve jandarma birimleri çalışmaları birlikte yürüttü.

Bakan Gürlek, işleyen süreçteki iş birliğine vurgu yaparak, "Antalya’da 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı evladımızın katil zanlıları; Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın güçlü koordinasyonu sayesinde kıskıvrak yakalandı" mesajını verdi.

"Failler farklı illerde yakalanarak adalete teslim edildi"

Olayın aydınlatılmasında özellikle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) gelen HTS ve baz verilerinin önemli rol oynadığı ifade edildi.

Bakan Gürlek, devletin tüm imkanlarının devreye alındığını vurgulayarak süreci, "Hızlı reaksiyon, etkin teknik takip ve kurumlar arası iş birliğiyle çelişkili ifadeler deşifre edildi, cinayetin işlendiği yer ve deliller tek tek ortaya çıkartıldı, failler farklı illerde yakalanarak adalete teslim edildi." diyerek özetledi.

"Hiçbir dosya karanlıkta kalmayacak"

Faili meçhul olaylara karşı net bir duruş sergilendiğinin altını çizen Bakan Gürlek, Türkiye Yüzyılı vizyonu dahilinde adalet ve emniyet teşkilatlarının birlikte çalışmaya devam edeceğini dile getirdi.

Operasyonda yer alan tüm birimlere teşekkür eden Gürlek, "Hiçbir suçun cezasız kalmaması, hiçbir dosyanın faili meçhul olarak karanlıkta bırakılmaması için adalet ve güvenlik teşkilatları olarak eşgüdüm içerisinde omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz" dedi.