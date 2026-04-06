Beşiktaş’ta gece saatlerinde meydana gelen korkunç olayda, bir araç kiralama şirketinin önünde başlayan alevler lüks otomobilleri küle çevirdi. Barbaros Bulvarı üzerinde yaşanan ve kundaklama şüphesiyle soruşturulan yangında, milyonlarca liralık maddi hasar oluşurken mahalle sakinleri büyük korku yaşadı.

Beşiktaş’ta alev geceyi aydınlattı: 15 araç küle döndü

İstanbul’un en işlek noktalarından biri olan Beşiktaş Balmumcu Mahallesi, sabaha karşı büyük bir yangın faciasına sahne oldu. Saat 04.30 sularında Barbaros Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir oto galerinin önünde park halindeki bir araçta, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki diğer araçlara hızla sirayet ederek bölgeyi adeta savaş alanına çevirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, gökyüzünü kaplayan dumanlar şehrin pek çok noktasından görüldü.

Barbaros Bulvarı trafiğe kapatıldı

Yangının kontrol altına alınması için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, itfaiyenin müdahalesini kolaylaştırmak ve olası bir patlama riskine karşı Barbaros Bulvarı’nı çift yönlü olarak araç trafiğine kapattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren yoğun mücadelesi sonucunda alevler, araç kiralama şirketinin üst katında bulunan 4 katlı binaya tamamen sıçramadan durduruldu. Söndürme işlemlerinin ardından yapılan soğutma çalışmalarıyla facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Toplamda 15 lüks otomobilin metal yığınına döndüğü, binanın dış cephesinde ise ciddi hasar oluştuğu gözlendi.

Kundaklama şüphesi ve 100 milyon liralık zarar

Olay yerinde yapılan ilk incelemeler, yangının çıkış noktasının doğal bir arıza olmayabileceği ihtimalini güçlendirdi. İtfaiye ve emniyet birimlerinin hazırladığı ilk raporlarda, olayın bir "kundaklama" girişimi olduğu şüphesi üzerinde duruluyor. Olay yeri inceleme ekipleri, yangının başladığı ilk araçtan numuneler alarak çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Yapılan ilk ekspertiz çalışmalarına göre, lüks araç segmentindeki otomobillerin kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle oluşan toplam maddi zararın yaklaşık 100 milyon Türk Lirası olduğu tahmin ediliyor. Yetkililer, saldırının faillerini belirlemek ve olayın arka planını aydınlatmak için çok yönlü bir soruşturma yürütüyor.

