SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir merkezli yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in cezaevi koşullarındaki sağlık ve tedavi süreci netlik kazandı. Ağır kronik rahatsızlıkları nedeniyle 'cezaevinde bir gün bile kalamaz' şeklinde değerlendirmeler yapılan Yetişkin’in, hayati risk taşıyan diyaliz tedavisi kesintiye uğramadan sürdürülüyor.

Evdeki Tedavi Cezaevine Devam Ediyor

Edinilen bilgilere göre, görevde olduğu ve tutuklanmadığı dönemde ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden İsmail Yetişkin, haftanın 3 günü evinde özel doktor ve hemşire gözetiminde diyaliz tedavisi alıyordu. Tutukluluk kararının ardından cezaevine nakledilen eski başkanın bu kritik tedavi rutini, kalmakta olduğu cezaevi yerleşkesinin sağlık birimleri bünyesinde kurulan koordinasyonla devam ettiriliyor.

Yetkililer Yakından İlgileniyor

Kronik rahatsızlıklarının seyrini belirlemek, cezaevi şartlarındaki tedavi protokolünü resmiyete dökmek ve gerekli sağlık kurulu raporunu tanzim etmek amacıyla İsmail Yetişkin, geçtiğimiz günlerde yoğun güvenlik önlemleri altında İzmir Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Hastanedeki tetkik ve rapor işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yetişkin yeniden cezaevine nakledildi. Ağır diyabet, kalp ve kronik böbrek yetmezliği hastası olan İsmail Yetişkin’in haftada 3 gün süren diyaliz seansları, ilaç temini ve beslenme düzeni, herhangi bir sağlık riski yaşanmaması adına cezaevi yetkilileri ile sağlık personeli tarafından titizlikle ve yakından takip edildiği öğrenildi.