Son Mühür / Beste Temel - Uluslararası çevre, hijyen, güvenlik ve hizmet standartları doğrultusunda gerçekleştirilen denetimler sonucunda Seferihisar Belediyesi’ne ait halk plajları ile Mavi Bayrak sahibi tesisler değerlendirmelerden başarıyla geçti. Yapılan incelemeler neticesinde ilçe, 2026 yaz sezonunda da mevcut Mavi Bayraklarını koruyarak güvenli destinasyonlar arasındaki yerini aldı.

Sürdürülebilir çevre ve güvenli hizmet

Mavi Bayrak Programı kapsamında ilçedeki plajlarda çevre yönetimi, temizlik, can güvenliği, erişilebilirlik ve çevre eğitimine yönelik uygulamalar titizlikle yürütülüyor. Doğal kıyı yapısının korunması ve ziyaretçilere kaliteli hizmet sunulması amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmalar, plajların uluslararası standartlarda kalmasını sağlıyor. Kriterlerin eksiksiz yerine getirilmesiyle Seferihisar, hem yerli hem de yabancı turistler için güvenli ve temiz bir tatil seçeneği sunmaya devam ediyor.

Seferihisar’ın 2026 yılı Mavi Bayraklı plajları

2026 yılı denetimleri neticesinde ödül alan ve hizmet kalitesi onaylanan Seferihisar'daki Mavi Bayraklı halk plajları şunlardır: Orşal (Bahadır Mevkii) Halk Plajı, Akarca Halk Plajı, Gemisuyu Mevkii Halk Plajı, Doğanbey Sakız Ağacı Mevkii Halk Plajı, Doğanbey Havacılar Sitesi Halk Plajı, Doğanbey Ömür Beldesi Halk Plajı, Ürkmez Sağlık Ocağı Halk Plajı, Bengiler Halk Plajı, Sığacık Büyük Akkum Halk Plajı ve İztur Sertur Halk Plajı.