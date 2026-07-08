Son Mühür- Seferihisar Belediye Başkan Vekili Fuat Gümüş, Belediye Meclis Üyeleri Köksal Yıldırım, Ahmet Güney, Hüseyin Okan Ürkmez ve Ceren Türer Uykal ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı makamında ziyaret etti.

Gündem Seferihisar'ın öncelikli ihtiyaçları ve yatırımlar

Başkan Tugay’ın makamında gerçekleştirilen ziyarette Seferihisar’da devam eden çalışmalar, kentin öncelikli ihtiyaçları ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı.

Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Seferihisar Belediyesi arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, ortak hizmet anlayışıyla yürütülecek çalışmalar ve ilçeye yönelik yatırımlar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

"Uyum ve dayanışma içinde çalışacağız"

Seferihisar’a daha nitelikli hizmet sunabilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile uyum ve dayanışma içerisinde çalışma sürdüreceklerini belirten Başkan Vekili Fuat Gümüş, kentin ihtiyaçlarının karşılanması ve gelecekti projelerin hayata geçirilmesi noktasında iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Başkan Tugay da ziyaret sonunda olumlu ifadelerde bulunarak ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Seferihisar’ın gelişimine katkı sağlayacak her çalışmada İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.