Son Mühür - Türkiye, bölgesel istikrarın inşasında üstlendiği tarihi sorumlulukla uluslararası sistemdeki ağırlığını pekiştirmeyi sürdürüyor. NATO Liderler Zirvesi, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve COP31 gibi dev organizasyonlara ev sahipliği yaparak barışın ve iş birliğinin değişmez adresi olmayı hedefleyen Türkiye, kritik bir zirveye daha kapılarını açıyor. İletişim Başkanlığı tarafından detayları paylaşılan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde tertiplenecek.

İletişim Başkanlığı: "Geleceğin mührünü vuruyoruz"

İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabından yayınladığı özel bir video kliple Türkiye'nin küresel diplomasideki gücünü tüm dünyaya ilan etti. Paylaşılan videoda, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ara buluculuktan insani yardımlara kadar her alanda küresel vicdanın sesi olmayı sürdürdüğü vurgulandı. NATO Liderler Zirvesi, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve COP31 gibi dünya siyasetine yön veren kritik zirvelere ev sahipliği yapılacağına dikkat çekilen açıklamada, "Bölgesel istikrarın inşasında ve ortak bir geleceğin tasarımında üstlendiğimiz bu tarihî sorumlulukla, daha adil bir dünya için geleceğin mührünü küresel diplomasiye vuruyoruz. Türkiye, barışın ve iş birliğinin değişmez adresi olmaya devam edecek" ifadelerine yer verildi.

İletişim Başkanı Duran programını açıkladı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da zirvenin işleyişine ve programına dair resmi sosyal medya hesabından detaylı açıklamalarda bulundu. Duran, liderler tarafından Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditlerin, Ukrayna’daki durumun ve ittifakın güneyindeki son gelişmelerin stratejik düzeyde ele alınacağını belirtti. Savunma yatırımlarının artırılması adımlarının 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirileceğini ifade eden Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın 7 Temmuz'da konuk liderleri Külliye'deki akşam yemeğinde ağırlayacağını, 8 Temmuz'da ise Kuzey Atlantik Konseyi'nin toplanacağını ve zirve marjında ikili görüşmeler gerçekleştirileceğini bildirdi.

56 Bin personelle üst düzey güvenlik

Dünya liderlerini bir araya getirecek olan 36. NATO Zirvesi için Ankara'da hazırlıklar en üst seviyeye çıkarıldı. Paylaşılan infografik verilerine göre, zirveye 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra çok sayıda davetli lider, 100’e yakın bakan, diplomat ve uluslararası kuruluş temsilcisi katılacak. Konukların ulaşımı için 3 ayrı havalimanının kesintisiz hizmet vereceği bu dev organizasyonun güvenliği ise adeta etten bir duvarla korunacak. Zirve süresince 48 bin 841 emniyet, 7 bin 447 jandarma ve 639 siber güvenlik uzmanı olmak üzere toplam 56 bin 288 personel sahada ve dijital mecralarda görev yapacak.